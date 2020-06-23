Нова адвокатка потерпілої, яку зґвалтували у Кагарлику, розповіла про стан жінки. За її словами, потерпіла потребує термінову допомогу психолога та охоронців.

Про це адвокатка Олена Сотник зазначила в ефірі 24 каналу та додала, що жінка зараз перебуває вдома. Її виписали з лікарні.

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За словами Сотник, потерпілій зараз психологічно дуже важко.

Як жінка я вважаю, що вона перебуває у складному психологічному стані. Якнайшвидше з нею почне працювати дуже якійсний психолог. Я сподіваюся, що їй найближчим часом стане краще,

– запевнила Сотник.

Великою проблемою, за словами адвокатки, є відсутність охорони для потерпілої, яку мали надати правоохоронці. Саме через це жінка та її рідні живуть у страху, адже через погрози бояться навіть вийти на вулицю.

"Ті постанови про забезпечення заходу ходять з одного відомства в інше. Цілодобову персональну охорону поліція нібито не може забезпечити. Дуже багато питань, про які ми будемо публічно говорити і вимагати забезпечення охорони для свідка, який сьогодні є у загрозі та небезпеці", – заявила Сотник.

Попередній адвокат блокував доступ до потерпілої, – Сотник

Олена Сотник розповіла, що спочатку хотіла просто запропонувати адвокату потерпілої допомогу, аби вести спарву разом. Однак той не захотів виходити на зв'язок.

Він достатньо серйозно блокував вихід на зв'язок. Ба більше, до Нелі доступ був серйозно обмежений. Ніхто з адвокатів, які б хотіли їй допомогти, не могли жодним чином з нею поговорити. Це викликало підозри,

– розповіла адвокатка.

Саме тому Олена Сотник разом з іншими адвокатками об'єдналися та вирішили допомогти жінці, яка постраждала. Вона додала, що попередній адвокат не подавав жодних клопотань.

"Ми будемо звертатисядо слідства з низкою клопотань щодо додаткових слідчих дій, доказів та експертиз. Також будемо клопотати про її допит на поліграфі і фіксувати її покази в суді", – зазначила Сотник.

Довідка. Інформація про те, що нардепка 8-го скликання від "Самопомочі" Олена Сотник є новою адвокаткою потерпілої, з'явилась вчора, 22 червня 2020. Окрім неї, постраждалу у зґвалтуванні у Кагарлику захищають ще четверо адвокатів, з яких троє – жінки.

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