Нещодавно стало відомо, що 197 тіл у Київській області з часів візиту туди росіян весною 2022 року залишаються неідентифікованими. Водночас чи то дружини, чи подруги окупантів у щирому подиві через те, що їхні "святі чоловіки" можуть когось вбивати.

Читайте також Відвернутись не вийде: хакери показали в Ермітажі звірства росіян у Бучі

"Вбивав, але не встиг розповісти"

Власне, розвідники перехопили розмову окупанта з жінкою, яка спершу говорить, що не розуміє, як Україна буде розплачуватися з Європою за надану військову допомогу. Потім вона починає дорікати військовому, на ім'я Кіріл, через те, що він не розповів про свою причетність до вбивства дітей.

️Ти що, дітей убивав також. Ти ж казав, що всіх підряд… Кіріл, ти серйозно, чому ти мені не сказав про те, що ти там теж дітей убивав,

– сказала вона.

Водночас в Головному управлінні розвідки констатували, що всіх росіян, які чинили воєнні злочини на території нашої держави, обов'язково незабаром притягнуть до відповідальності. Вони відповідатимуть перед законом за все те, що зробили в нашій країні під час цієї війни.

Розмова окупанта з дружиною: слухайте перехоплення ГУР

Зверніть увагу! Відомо, що російські військові не лише вбивають цивільне населення, зокрема дітей, а й депортують неповнолітніх за кордон. У цьому матеріалі 24 Канал писав про те, за якою схемою загарбники викрадають дітей з окупованих територій, куди вони їх потім відправляють та навіщо вони, взагалі, це роблять.

Росія постане перед військовим трибуналом