До Звіту про протидію торгівлі людьми за 2024 рік увійшли 13 країн. Список з'явився у понеділок, 24 червня.

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Звіт про торгівлю людьми

До списку США увійшли країни, де, зокрема, зафіксовано практики державних програм, примусової праці в державних медустановах або інших сферах, сексуального рабства, а також використання або вербування дітей-солдатів.

У 2024 році до списку країн-порушників було внесено Афганістан, Білорусь, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Росію, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан.

Ці країни потрапили до рівня 3 щодо дотримання заходів щодо протидії торгівлі людьми. Таким чином з наступного фінансового року, що починається 1 жовтня, щодо цих країн застосують певні обмеження на допомогу:

про негуманітарну допомогу, не пов'язаної з торгівлею;

призупинення фінансування участі державних службовців або працівників в освітніх і культурних програмах обміну;

відмовити в наданні будь-яких позик або іншому використанні коштів американських банків для більшості цілей (за винятком гуманітарної, торговельної та певної допомоги, пов'язаної з розвитком).

Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відреагував на новину. Він зазначив, що така інформація не викликає подиву, адже Росія – країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні. Він вказав, що такі списки можуть мати потужний результат у питанні припинення злочинів й притягнення винних до відповідальності.

Зазначимо, що у березні 2024 року ISW писав, що російські військові продають українських полонених на "чорному ринку". Покупцями виступають чеченські воєнізовані угруповання. Вже потім вони використовують їх для того, щоб отримати чеченських полонених.