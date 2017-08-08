Без Саакашвілі: що "Рух нових сил" та союзники планують робити восени

Вже незабаром до Києва повернеться велика політика. Акції протесту, масові обшуки та палкі обіцянки з телеекранів знову складатимуть випуски вечірніх новин. Після позбавлення громадянства Міхеїл Саакашвілі заявив про швидке повернення до України, пригрозивши владі масштабними акціями протесту. У його політсили амбітні плани – разом з Анатолієм Гриценком, "Демальянсом" та Валентином Наливайченком.

Як опозиціонери готуються до осені, чи стане Саакашвілі потужним об'єднавчим символом і що відбувається всередині партії екс-президента Грузії – розбирались журналісти сайту "24".

Кілька тижнів без лідера



Сакварелідзе керує партією, поки Саакашвілі немає в Україні

Поки Міхеїл Саакашвілі за межами країни, партійними справами “Руху нових сил” з ентузіазмом займається його найближчий соратник Давид Сакварелідзе.

Раніше він був у тіні запального Міхо, сьогодні Давид справляє враження повнотілого лідера партії. Він проводить зустрічі, спілкується з пресою і тримає себе як справжній партійний бос, але поки без надмірного пафосу.

Вони помиляються, коли думають, що нейтралізувавши Михайла, їм вдасться розвалити всю організацію. Наші прихильники тепер зліші та усвідомлюють себе реальною опозиційною силою, а не кишеньковими папугами Порошенка, як дехто у парламенті,

– каже Сакварелідзе.

Він запевняє, що і без Саакашвілі механізми у партії працюють, як годинник. Відсутність екс-президента Грузії не впливає на розгортання протестних дій восени.

Штаб спільних дій вимагає...



Міхеїл Саакашвілі, Василь Гацько та Анатолій Гриценко. Фото зроблене 20 лютого 2017 року

"Рух нових сил" вже оголосив про створення "Штабу спільних дій". За словами Сакварелідзе – це не черговий офіс. Під Штабом вони розуміють особливу координацію між опозиційними партіями.

Зараз разом з Рухом взаємодіють "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "Хвиля" Віктора Чумака, партія Валентина Наливайченка, УНА-УНСО та група депутатів із "Самопомочі" – Єгор Соболєв, Павло Костенко і Семен Семенченко та інші нардепи.

Молода партія "Сила Людей", яка показала непогану динаміку на місцевих виборах, отримавши 210 мандатів у радах різних рівнів, відмовилась від участі у цьому штабі. Один з лідерів партії Олександр Солонтай вважає, що їхня сила без участі в об’єднавчих процесах матиме хороший результат на виборах.

А поки Штаб вже узгодив план дій на осінь. Головною вимогою опозиційних сил до влади наразі залишається оголошення дочасних парламентських виборів.

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За останніми рейтингами з усіх союзників лише "Громадянська позиція" може розраховувати на парламентські крісла – цій політсилі симпатизують 8% виборців.

Далі згуртовані опозиціонери сподіваються проконтролювати виконання програми "70 днів нової влади". На кожній сесії парламенту "Рух нових сил" із союзниками пропонує приймати потужні законопроекти та реформи. Однак зараз ця програма складається лише із заголовків доволі популістського змісту.

Екс-нардеп Микола Томенко у своєму блозі дивується, чому при великій кількості професійних людей, які підтримують Саакашвілі, з'явилася така дивна програма. До прикладу, у ній є пропозиція скасувати депутатську недоторканість. Втім, цього неможливо зробити за одну сесію без порушень Конституції.

У "Русі нових сил" вже знають, як реагуватимуть у Порошенка на їхні вимоги. "З Банкової лунали заяви, що Саакашвілі готує кремлівський проект "Шатун-2", – іронізує Сакварелідзе.

Давид заспокоює, що вони із союзниками не готуються до Майдану. В їхніх намірах масштабний мирний протест, який має принести свої плоди.

Сакварелідзе замовляє музику

На перший погляд, позиція "Сили людей" стосовно відмежування від об’єднавчих процесів опозиції видається щонайменше дивною і навіть зрадницькою. Та вона не безпідставна. Спосіб партійного керівництва та відбір кадрів у "Русі нових сил" викликає низку запитань.

Джерело у партії Саакашвілі розповіло кореспонденту "24", що після звільнення з Одеської ОДА велика частина однодумців екс-президента поїхали разом з ним до Києва будувати партію. Наразі майже уся одеська команда з різних причин більше не працює у Саакашвілі.



В українській команді Саакашвілі відбулися вагомі кадрові зміни

З публічних осіб – це екс-голова Одеської митниці Юлія Марушевська та екс-заступниця Міхеїла Саакашвілі в Одеській ОДА Соломія Бобровська. Крім того, команду Руху залишила низка колишніх голів райдержадміністрацій Одещини, обраних на відкритому конкурсі. Нагадаємо, саме цих людей Саакашвілі називав надією нової України.

Прокоментувати, чому ці люди залишили структури "Руху нових сил", охочих виявилось мало. Ті, з ким вдалося поспілкуватися, доволі завуальовано розповідають, що не хочуть повертатися працювати із Саакашвілі поки не відбудеться "зміна правил гри" всередині команди та поки не зміниться непробивне "грузинське оточення навколо Саакашвілі", на що надій майже немає.

Давид Сакварелідзе, коментуючи відтік одеських кадрів з команди, запевняє, що відбулася звичайна зміна менеджерів через стрімкий розвиток партії. Дехто отримував зарплату, а хтось був залучений на волонтерських засадах. Він вважає, що цими людьми зараз керує образа через звільнення і радить їм не розчаровуватися, шукати себе та працювати на спільну справу.

Частина команди, яка пішла – не була політиками, а менеджерами. У нас багато людей змінилося, бо є різні підходи до керівництва. Крім менеджерів, нам довелося змінити людей, що відповідали також за IT-безпеку, за господарські питання, довелося найняти нового бухгалтера. Ми ж не будемо про це публічно говорити – це нікому не цікаво,

– розповів Сакварелідзе.

Щодо Марушевської він припустив, що вона залишила команду, бо влада залякала її кримінальними справами. І через це їй не хочеться залишатися в активній політиці. Життя в опозиції – це дискомфорт.

Марушевська називає таке бачення Сакварелідзе "смішним", але деталі вирішила не розголошувати.

Натомість джерела розповідають, що заміна кадрів у партії пов’язана із боротьбою всередині грузинського оточення Саакашвілі та намаганні Давида Сакварелідзе зайняти лідерську позицію.

З приводу своєї чисельної грузинської свити Саакашвілі жартував, що на фотографіях, як і у його команді, має бути не більше одного грузина, але якось з цим не склалось.

Позбавлення його громадянства вигідне частині його оточення, бо фактично завершує внутрішні міжусобиці перемогою Сакварелідзе.

Він розповів, що особисто пролобіював об’єднання з партією "Воля". Цю політсилу у 2014 році зі скандалом залишили представники "Самопомочі" Єгор Соболєв, Вікторія Войціцька та Павло Костенко.

Цей крок, ймовірно, можна пояснити розставлянням лояльних до нього людей на керівні посади у партії.

Що буде восени



Зимові акції протесту "Руху нових сил"

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін говорить, що восени громадським організаціям та опозиції слід зосередитись не на нових вимогах до влади, а на збереженні досягнутих реформ.

Василь Гацько з "Демальянсу" додає, що об’єднуватися проти корупції та старої системи важливо, але ще важливіше запропонувати українцям середнього класу власний порядок денний.

Скептично оцінює потенціал осінніх акцій опозиції політолог Анатолій Окситюк. Він вважає, що мітинги збиратимуть не більше тисячі протестувальників. Опозиціонери таким скромним розмахом не злякають владу, тому дочасних виборів годі чекати.