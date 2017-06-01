Гарячий Донбас: про ситуацію на сході і плани Путіна

У зоні АТО Збройні сили України в односторонньому порядку оголосили режим тиші. Лише на добу – з 1 до 2 червня. Причому, як повідомляють у штабі, його дотримуватимуться за умови, якщо не буде провокацій з боку бойовиків. Тому що останніми тижнями на сході Україні знову гаряче, а наша армія зазнала втрат. Про ситуацію на Донбасі, і чого очікувати далі, – в матеріалі сайту "24".

Путін у засаді

Після гарячої Авдіївки на початку 2017 року на Донбасі настало невелике затишшя. До середини весни на сході України було більш-менш спокійно. Експерти пояснюють це тим, що Кремль змінював тактику і вичікував. По-перше, як поведе себе новообраний президент США Дональд Трамп. По-друге, результатів виборів президента Франції. Як відомо, Москва зробила ставку на праворадикальну Марін Ле Пен, яка в результаті з тріском програла Еммануелю Макрону.



Путін затаївся, сподіваючись, що домовиться з Трампом про Україну

Крім того, зниження інтенсивності обстрілів з боку проросійських бойовиків – до 24-30 за добу, за словами військового експерта Дмитра Снєгірьова, пояснюється ще й тим, що Кремль хоче на тлі так званого тимчасового перемир’я звинуватити Україну в невиконанні Мінських домовленостей.

Тоді у Москви буде карт-бланш для апеляції до країн Заходу, як фактичних арбітрів, щодо скасування санкцій і тиску на владу Києва. Багато залежатиме від позиції України: чи спроможні ми вести власну політику, а не пасувати на задвірках великої політики,

– зауважує політолог.

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Не виключено, що після підриву і загибелі представників місії ОБСЄ Росія дала бандоформуванням відмашку на зниження інтенсивності обстрілів.

Пошук нових больових точок і черговий шантаж Кремля

Черговим об’єктом для бойовиків наприкінці травня стало прифронтове місто Красногорівка на Донеччині, де терористи обстріляли школу і лікарню. На щастя, ніхто не загинув. За словами військового експерта Олега Жданова, бойовики змінюють пріоритети. Обстрілюючи об'єкти соціальної інфраструктури та житлові квартали, на його думку, Кремль шукає нові больові точки в українському суспільстві.

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Кремль міняє тактику, і бойовики все частіше обстрілюють мирних жителів

За його словами, з 1 травня знову спостерігається ескалація і кількість обстрілів складає 50-60 на добу. Більше того, згідно офіційної статистики, з 1 січня 2017 року на Донбасі загинуло 100 бійців ЗСУ. І на це, підкреслює він, ніяк не реагує керівництво країни і суспільство. Офіційний Київ взагалі робить вигляд, що не помічає таких втрат. На жаль, говорить експерт, ми ховаємо героїв мовчки і нишком.

Дмитро Снєгірьов вважає обстріли житлових кварталів провокацією Кремля. Такими методами Росія хоче примусити керівництво України виконати політичну частину Мінських угод. Хоча, зазначає він, водночас з метою політичного шантажу у Донецьку і Луганську створюються так звані реінтеграційні центри з метою підготувати підґрунтя для можливої інтеграції цих регіонів у Росію.

Те, що бойовики змінили тактику і сконцентрувалися на житлових інфраструктурах, підтвердили обстріли 30 травня автобусної зупинки в Авдіївці. В результаті постраждали троє людей, одна з потерпілих – у важкому стані.

Позиційна війна і повільне перемелювання України

На думку військових експертів, так звана окопна або позиційна війна продовжуватиметься невизначений час. За словами Олега Жданова,наступальних дій з боку Росії на Донбасі не буде. В РФ немає сил і засобів для ведення масштабної війни. Але ескалація позиційної війни буде і це дуже серйозно. Путін таким чином буде повільно "перемелювати" нашу державу.



Росія не зупиниться, доки Україна не виконає її умови: визнає особливий статус Донбасу і проведе вибори

На переконання експерта, поки політики і дипломати домовляться, Україна покладе половину армії разом з бойовим духом. Тому, зауважує Олег Жданов, досвід ведення збройних конфліктів говорить про те, що на обстріли ворога потрібно відповідати.

Ми продовжуємо виконувати "мирні" Мінські угоди, зокрема, пункт про заборону відкриття вогню у відповідь. Артилерія бойовиків спокійно виїжджає на вогневі позиції, кілька годин веде обстріл школи і лікарні, розуміючи, що відповіді не буде. Українська сторона буде мовчки ловити снаряди і плакати над убитими і пораненими,

– наголошує Жданов.

Як говорить експерт, сподіватися на те, що Путін нас залишить у спокої, нереально. Для нього це питання політичного життя або смерті.

При цьому, підкреслює Дмитро Снєгірьов, ескалацію напруження потрібно чекати напередодні важливих зустрічей на міжнародному рівні держав, які мають вплив на Україну. Приміром, у Нормандському чи Мінському форматах. Путін у такий спосіб буде чинити тиск на Захід, щоб він змусив Україну піти на "компроміси" – умови Кремля по Донбасу.

Власне, бойовики обстріляли Авдіївку після досить неприємної для Путіна зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, на яку господар Кремля сам напросився. Паралельно фрегат "Адмірал Ессен" і підводний човен "Краснодар" ВМФ Росії завдали удару крилатими ракетами по об'єктах так званої "Ісламської держави" в Сирії.

Загроза примусу до миру і сценарій наступальних дій

Україна, наголошує Снєгірьов, – розмінна карта на світовій шахівниці. Не виключено, що питання України розглядатимуть у комплексі з Єменом і Сирією. Тому є великий ризик того, що Європа і США можуть почати тиск на Україну з тим, щоб офіційний Київ пішов на певні компроміси у врегулюванні військового конфлікту на Донбасі.

Всі уникають відповіді на питання щодо визнання Росії країною-агресором і самого факту військового конфлікту в Україні, який ініціював Кремль. Це тривожна симптоматика, яка свідчить про те, що західні країни втомилися від невизначеності нашої влади і вимагатимуть іти на поступки,

– говорить Снєгірьов.

За словами політичного експерта Сергія Постоловського, світ хоче забути про Україну, тому буде нас примушувати до миру і вимагатиме, аби парламент змінив Конституцію, надавши Донбасу особливий статус.



Для перемоги потрібно почати наступ, інакше Росія захопить ще одну область?

Водночас народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук бачить ще одну загрозу для територіальної цілісності України. За його словами, щоб забезпечувати життєдіяльність анексованого Криму, Росія може спробувати захопити Херсонську область.

Те, що Росія не піде з України в 2018 році, підтвердила американська військова розвідка, яка провела детальний аналіз ситуації. Тому виникає закономірне питання: що далі має робити керівництво України? Олег Жданов вважає, що ми цілком здатні повернути окуповані території в найкоротші терміни. Але тільки військовим шляхом і, зрозуміло, при наявності політичної волі у керівництва країни.

Треба тиснути на Росію, але для цього треба назвати війну війною, визнати збройний конфлікт, щоб оголосити Росію агресором. Тоді дипломатія буде на нашому боці. Далі – істотне посилення армії, її структурування, переозброєння, навчання. Коли вздовж лінії зіткнення буде стояти потужна армія, здатна за 3-4 дня зачистити цю територію, тоді повернення територій буде риторичним питанням,

– переконаний Жданов.

Сміливий план, на який українська влада не зважиться. Причин багато: страх за втрату рейтингів, Захід такий крок однозначно засудить та й від Росії теж ніхто не знає, чого чекати в такому випадку.

З іншого боку, Кремль позиційною війною може поступово задушити Україну і ніякі санкції не стануть на заваді. Ми повинні бути більш наполегливими у відстоювання власних інтересів на міжнародній арені. До того ж, наступальна війна, хоча й несе ризики, але Росія може побоятися збільшити свою присутність на сході і розпочати повномасштабну війну. Тоді Путіну доведеться визнати, що його країна здійснила факт агресії проти сусідньої держави. А в з військовими агресорами у світі не розмовляють і руки не тиснуть. Їх жорстко змушують відповісти за свої дії.

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