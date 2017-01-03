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НБУ вирішив втричі обмежити суму розрахунків у готівці

13:37, сьогодні 1404 Читать новость на русском
Готівка
Готівка / unian.net/

Національний банк України вирішив заборонити фізичним особам здійснювати фінансові операції готівкою, які перевищують суму 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє офіційний портал Нацбанку.

Регулятор вважає, що таке обмеження сприятиме зростанню популярності безготівкових розрахунків.

Національний банк України анонсує зниження з 4 січня 2017 року граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тисяч гривень до 50 тисяч у нацвалюті, – повідомляє Нацбанк.

Також повідомляється, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення чи перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

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У той же час безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств та підприємців між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить – 10 тисяч гривень.

У Національному банку наголошують, що подібні обмеження є в багатьох європейських держав.

Слід зазначити, що Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено поступове зниження рівня готівки в економіці до 12%. У 2014 році цей показник становив 18,1%, а за результатами 2015 року зменшився до 14,6%).

Теги: Україна Політика НБУ гроші Банки
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