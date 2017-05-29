Стрілянина в Мукачеві: суд змінив запобіжний захід бійцям "Правого сектора"

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Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області змінив запобіжний захід бійців "Правого сектора", яких судять у справі про стрілянину у Мукачеві.
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу. Суд відпустив на поруки чотирьох бійців "Правого сектора", їх звільнили в залі суду. Бійців взяли на поруки народний депутат Михайло Головко та мер міста Сколе – Володимир Москаль.
Хоча прокурори просили продовжити термін тримання під вартою.
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Під час оголошення вироку під судом відбувалася акція протесту "Правого сектору". До акції протесту долучились і інші націоналістичні організації, зокрема Цивільний корпус "Азов" та С14.
Активісти вимагали змінити запобіжний захід – замість тримання під вартою вимагали відпустити підозрюваних під особисте зобов'язання чи на поруки.
Всі фото: Едуард Крижанівський (24 Канал)
Нагадаємо, 11 липня 2015 року у Мукачевому на Закарпатті сталась кривава перестрілка між бійцями "Правого сектору", правоохоронцями та людьми з оточення нардепа Михайла Ланьо, внаслідок якої були і загиблі, і поранені.
ТСК визнала винними у цих подіями усі три сторони конфлікту. На лаві підсудних опинилися четверо бійців "Правого сектора", їх звинувачують у бандитизмі, незаконному зберіганні зброї, перекритті шляхів, завданні тяжких тілесних ушкоджень тощо.