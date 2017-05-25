20:58
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, сьогодні
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Корупція на
Випуск новин
20:06, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Курйози
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

В кав'ярнях світу шириться новий тренд: як чорна кава стає все популярнішою

19:24, сьогодні 711 Читать новость на русском
"Чорна" кава / Instagram / @danaepurnell

Всі звикли до традиційної "коричневої" кави, яка отримує своє забарвлення за рахунок смаженого насіння плодів — "бобів" кавового дерева. Проте в мережі користувачі все частіше публікують фотографії кави чорного забарвлення.

"Чорну" кави вже подають в кав'ярнях Мельбурну, Канберри, Парижу, Роттердаму і Чіангмаю. У такій каві абсолютно немає кофеїну. Сам напій готують з кокосового, мигдалевого або звичайного молока з додаванням активованого вугілля.

Читайте також: 9 ознак того, що у вас передозування кофеїном

Прихильники здорового способу життя стверджують, що це не тільки красиво, але ще й корисно для здоров'я. Адже активоване вугілля – відомий абсорбент. Латте або капучіно на його основі допоможуть вирішити проблеми з травленням і шкірними запаленнями.

Свої фотографії з кавою користувачі Instagram підписують хештегом #charcoallatte.

Y seguimos la semana con el black detox power???empezando el día con este depurativo Black Magic Coconut Latte ️? que se hace en un plis y que sienta de fábulaaaaa?? Lleva carbón activo, un polvo negro hecho a base de las cenizas de fibra de coco o madera con poderes alcalinizantes, absorbentes y efectos detoxificantes para el organismo?Limpia los intestinos, alivia la hinchazón y malestar de los gases entre otras cosas?? Polvo mágico, bello y medicinal Como haceros este regalito... ?Ingredientes? 1,5 T de leche de coco 1 dedal de jengibre pelado 1,5 cápsula de carbón activo 1 C de Maca en polvo 1c de sirope de coco ?Y lo batís todo a lo ?shake shake shake???? Lo servís en vuestro bol o taza favoritos y espolvoreáis la otra mitad de la cápsula por encima? Y ahora, a disfrutar... Happy jueves everybodyyyy!?????

Допис, поширений Mareva Gillioz (@marevagilliozdietista)

Once you go black you never go back #charcoallatte

Допис, поширений PAVIE Born To Shine (@i_am_pavie)

Forget about your detox juices and have a #charcoallatte ? @republiqueofcoffee #activatedcharcoal #decouvrirensemble #detoxtips

Допис, поширений Buke Sedele (@bukesedele)

When your latte is as ?? as your soul (or eyebags ?? #newmumproblems) #charcoallatte #gothlatte

Допис, поширений Heather Reagan Hooper (@heather__hooper)

Читайте також: Талановитий бариста створює вражаючі малюнки на каві: фото

Теги: LifeStyle Курйози
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
сьогодні, 20:01 Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
549
сьогодні, 19:05 "Маски-шоу від Юри": про причини і наслідки антикорупційної операції правоохоронців
Інна Жолобович 1478
Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
24 травня, 15:49 Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
43268
Что общего у запрета
сьогодні, 18:00 Что общего у запрета "ВКонтакте" и "Яндекса" и Кристины Орбакайте
Павло Казарін 625
Грабіжники мільярдів виходять за три копійки: всі затримання коту під хвіст
сьогодні, 17:02 Грабіжники мільярдів виходять за три копійки: всі затримання коту під хвіст
Блог Медіа 2436
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук