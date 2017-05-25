В кав'ярнях світу шириться новий тренд: як чорна кава стає все популярнішою

Всі звикли до традиційної "коричневої" кави, яка отримує своє забарвлення за рахунок смаженого насіння плодів — "бобів" кавового дерева. Проте в мережі користувачі все частіше публікують фотографії кави чорного забарвлення.
"Чорну" кави вже подають в кав'ярнях Мельбурну, Канберри, Парижу, Роттердаму і Чіангмаю. У такій каві абсолютно немає кофеїну. Сам напій готують з кокосового, мигдалевого або звичайного молока з додаванням активованого вугілля.
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Прихильники здорового способу життя стверджують, що це не тільки красиво, але ще й корисно для здоров'я. Адже активоване вугілля – відомий абсорбент. Латте або капучіно на його основі допоможуть вирішити проблеми з травленням і шкірними запаленнями.
Свої фотографії з кавою користувачі Instagram підписують хештегом #charcoallatte.
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