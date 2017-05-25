В кав'ярнях світу шириться новий тренд: як чорна кава стає все популярнішою

Всі звикли до традиційної "коричневої" кави, яка отримує своє забарвлення за рахунок смаженого насіння плодів — "бобів" кавового дерева. Проте в мережі користувачі все частіше публікують фотографії кави чорного забарвлення.

"Чорну" кави вже подають в кав'ярнях Мельбурну, Канберри, Парижу, Роттердаму і Чіангмаю. У такій каві абсолютно немає кофеїну. Сам напій готують з кокосового, мигдалевого або звичайного молока з додаванням активованого вугілля.

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Прихильники здорового способу життя стверджують, що це не тільки красиво, але ще й корисно для здоров'я. Адже активоване вугілля – відомий абсорбент. Латте або капучіно на його основі допоможуть вирішити проблеми з травленням і шкірними запаленнями.

Свої фотографії з кавою користувачі Instagram підписують хештегом #charcoallatte.

Once you go black you never go back #charcoallatte Допис, поширений PAVIE Born To Shine (@i_am_pavie) Кві 11, 2017 о 5:32 PDT

Green shakshuka and a charcoal latte, hello #humpday ?? ? ? [email protected] Допис, поширений DAMSON & CO - SOHO (@damsonandco) Тра 24, 2017 о 1:58 PDT

Forget about your detox juices and have a #charcoallatte ? @republiqueofcoffee #activatedcharcoal #decouvrirensemble #detoxtips Допис, поширений Buke Sedele (@bukesedele) Тра 23, 2017 о 1:05 PDT

When your latte is as ?? as your soul (or eyebags ?? #newmumproblems) #charcoallatte #gothlatte Допис, поширений Heather Reagan Hooper (@heather__hooper) Тра 20, 2017 о 6:12 PDT

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