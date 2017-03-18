В Україні хочуть збільшити вартість електрики замість запланованого зменшення

Із 1 квітня може зрости оптова ринкова ціна на електроенергію на 1% замість раніше затвердженого зниження на 5,8%.

Збільшення вартості планує Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, мовиться в матеріалах комісії до засідання 23 березня.

Відтак, оптову ринкову ціну на II-IV квартали планується затвердити в розмірі 1354,98 грн/МВт-год (без ПДВ).

Глава НКРЕ Дмитро Вовк пояснив на своїй сторінці в Facebook, що необхідність збільшення ціни пов'язана з потребою забезпечити стабільну роботу енергосистеми країни, задля чого енергетичне вугілля купуватимуть за кордоном.

Безперечним на сьогодні є дефіцит вугілля (як і природного газу) та необхідність його придбання за кордоном за ціною до 100 доларів за тонну,

– написав він.

Згідно з проектом рішення комісії, прогнозний баланс електроенергії на 2017 рік, затверджений 3 березня, передбачає споживання ТЕС і ТЕЦ країни 26,541 млн т вугілля.

Водночас імпорт вугілля цього року очікується в обсязі 5,6 млн т, зокрема у II-IV кварталах – 5,302 млн т.

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Додамо, що оптова ринкова ціна впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів.