Всі люди рівні: в Польщі вийшли на підтримку прав ЛГБТ-спільноти

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Сьогодні, 3 червня, у Польщі відбувся Парад рівності. Представники ЛГБТ-спільноти маршем пройшли центральними вулицями Варшави.
Вимагати рівних прав, незалежно від гендерної ідентифікації та сексуальної орієнтації, вийшло дуже багато молоді. Учасники маршу тримали плакати "Рівність сексуальна і рівність економічна", "Кожен заслуговує на повагу".
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За словами представників і представниць ЛГБТ-спільноти, Польщі треба ще вчитися толерантності.
Більшість поляків виховані за часів комунізму в традиційних сім'ях і з традиційними поглядами. А ми намагаємося змінити їхні погляди на стосунки між чоловіками та жінками,
– сказали Ден і Марія.
Окрім мети привернути увагу до прав і свобод ЛГБТ-спільноти, на марші акцентували увагу і на рівності прав стосовно етнічних, релігійних меншин та людей з обмеженими можливостями.
Цей марш для нас означає рівність, позитивне ставлення до усіх. Всі права мають бути однаковими для кожного,
– зауважив учасник параду Гоншур.
Більше – дивіться у сюжеті.
До слова, у Міжнародний день проти гомофобії і трансфобії 15 дипломатів із європейських країн зробили спільну заяву, в якій висловили побоювання з приводу безпеки ЛГБТ-українців. Тож на знак підтримки української ЛГБТ-спільноти посли приєднаються до Маршу рівності в Києві, який відбудеться 18 червня.
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