10 мифов об интровертах, или Чего нельзя делать с такими людьми

Какие мы, интроверты? Что надо знать об интровертах?

1. Интроверты не любят людей

Это не верно. Своих людей мы определенно любим и ценим.

Просто мы очень и очень избирательны. Интроверты глубоко и искренне любят и ценят своих близких, родных и друзей. Своих друзей мы можем пересчитать на пальцах одной руки. Но если вам повезло стать другом интроверта, то однозначно в его лице вы получите друга на всю жизнь.

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2. Интроверты не любят выходить в люди, в общество

Мы не любим не интересное нам общество. Мы не любим выходить в общество надолго. Интроверты обожают шумные концерты, если исполнитель нам интересен и публика разделяет наш интерес. Интроверты довольно быстро усваивают любую информацию, если она представляет для нас интерес. Соответственно и круг людей (общество) мы выбираем себе, руководствуясь интересами.

Нам интересны люди, но мы быстро утомляемся, находясь слишком долго среди людей. Тогда мы идем домой, чтобы перезарядиться и переварить полученные среди людей впечатления. Перезарядка в тишине в привычной домашней обстановке для интровертов жизненно необходима.

3. Интроверты странные, непонятные

Интроверты в меньшинстве. Нас всего 25% среди населения Земли. Практически все интроверты сами по себе индивидуалисты. Мы не следуем за толпой. Мы не похожи на всех и отличаемся от большинства.

Люди не понимают интровертов, так как мы действительно отличаемся. Но это не есть странность. Интроверты думают своей головой. Часто одним своим образом мышления и жизни мы, сами того не желая, бросаем вызов тому, что считается общепринятой нормой. Интроверты не принимают решений, руководствуясь только тем, что принято или не принято для большинства.

4. Интроверты не разговорчивы

Это неверно. Интроверты не любят пустую болтовню и не говорят, если не хотят, или если данная тема или конкретные люди нам не интересны. Если же заговорить с интровертом о чем-то, что на самом деле представляет для него настоящий интерес, то иногда его невозможно будет остановить.

Интроверты – очень интересные собеседники.

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5. Интроверты неприветливы и иногда откровенно грубы

Мы не видим причин для формальных церемоний, фальшивых улыбок, лести или пустого обмена любезностями.

К сожалению, в обществе экстравертов такое поведение в основном неприемлемо. Поэтому на фоне других интроверт действительно иногда может показаться неприветливым. Однако при необходимости мы можем приспосабливаться, но это стоит для нас больших усилий и для нас это утомительно.

6. Интроверты застенчивы, они боятся людей

Стеснительность не имеет вообще ничего общего с интроверсией.

Среди интровертов много публичных людей, которые по роду деятельности выступают перед большими аудиториями. Многие известные актеры интроверты. Это не мешает им работать перед камерами безо всякого стеснения. Мы не боимся людей. Просто для контакта с людьми интроверту нужна причина.

7. Интроверты хотят быть одни, им не бывает одиноко

Нам комфортно наедине с собой, со своими мыслями, размышлениями, своими мирами, мечтами. Так мы отдыхаем и пополняем свои силы. Наедине с собой или с самыми близкими мы заряжаем свои "батарейки".

Но интроверт может чувствовать себя одиноким, если нет хотя бы одного близкого человека, с кем можно было бы поделиться своими размышлениями, мирами и открытиями. Более того, интроверту необходимы искренние близкие отношения, но только с одним человеком одновременно.

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8. Интроверты замкнутые и закрытые

Прежде всего интроверты сосредоточены на своем внутреннем мире или мирах. Большое внимание мы уделяем тому, что внутри нас: наши мысли, чувства, воображение, фантазии, умозаключения.

Интроверты открыты к происходящему вокруг. Мы замечаем людей и то, что происходит вокруг нас. Мы любим наблюдать. Просто то, что происходит внутри, гораздо интереснее и важнее.

9. Интроверты совсем не умеют веселиться и отдыхать

Умеем, очень даже. Только не так, как все.

Интроверты любят отдыхать дома, в укромных любимых кофейнях. Многие из нас любят путешествовать. В основном мы не отдыхаем в шумных людных местах. Разве что иногда, если интересно. В большинстве своем интроверты – не любители острых ощущений.

10. Интроверт может "исправиться" и стать "нормальным".

Надо только ему помочь: переделать, развеселить, социализировать – причинить ему радость, добро и счастье. Этот миф – самый вредный. Любое "исправление/переделывание" не только бесполезно, но и способно навредить психике интроверта. Особенно,если это – ребенок. Мы не можем "исправиться", нам это не нужно. Мы такие, какие мы есть. Это не есть хорошо или плохо, это нормально!

Интроверты заслуживают уважения за свой врожденный темперамент и за пользу, которую мы приносили и продолжаем приносить. Мир без нас был бы миром с небольшим количеством музыкантов, художников, писателей, поэтов, сценаристов, ученых, математиков, IT специалистов и врачей. Исследование Silverman показало, что среди людей с высоким IQ бОльшая доля интровертов.

Эйнштейна, который не разговаривал до 4-х лет, пытались "исправить" в детстве. Радует то, что он не "исправился", а использовал свой дар и стал тем самым Эйнштейном, чьи открытия навсегда изменили наш мир!

Автор: Психолог Юлия Падун

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