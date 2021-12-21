Добові темпи щеплення
Так, за учора 110 740 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 056 людей.
Актуально Різкий спалах: на COVID за добу захворіли понад 6 тисяч українців
Тоді як повністю імунізовані – 74 605 людей.
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– вкотре наголошують у МОЗ.
Щеплення проводила 801 мобільна бригада з імунізації, 3 356 пунктів щеплення та 455 центри вакцинації населення.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них:
- отримала першу дозу – 14 422 441 людина;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей;
- отримала додаткову дозу – 171 людина.
Загалом провели 27 484 089 щеплень (і першою, і другою дозою).
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 134 374,
- Coronavac – 4 723 825,
- AstraZeneca – 1 612 809,
- Moderna – 1 443 568,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Як записатися на вакцинацію• Через сімейного лікаря.
• Через сервіс Helsi.
• За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.
У крайньому разі можна прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.