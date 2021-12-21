Добові темпи щеплення

Так, за учора 110 740 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 056 людей.

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Тоді як повністю імунізовані – 74 605 людей.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– вкотре наголошують у МОЗ.

Щеплення проводила 801 мобільна бригада з імунізації, 3 356 пунктів щеплення та 455 центри вакцинації населення.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них:

  • отримала першу дозу – 14 422 441 людина;
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей;
  • отримала додаткову дозу – 171 людина.

Загалом провели 27 484 089 щеплень (і першою, і другою дозою).

Які препарати обирали українці

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 134 374,
  • Coronavac – 4 723 825,
  • AstraZeneca – 1 612 809,
  • Moderna – 1 443 568,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Як записатися на вакцинацію

• Через сімейного лікаря.
Через сервіс Helsi.
За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

У крайньому разі можна прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.
Ефективність різних вакцин проти коронавірусуЕфективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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