Суточные темпы прививки

Вчера 110 740 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек.

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В то время как полностью иммунизированы – 74 605 человек.

Накануне Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о разрешении на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. За сутки ее получили 79 человек (днем ранее в стране не была введена ни одна третья доза).

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– в очередной раз подчеркивают в Минздраве.

Прививку проводила 801 мобильная бригада по иммунизации, 3 356 пунктов прививки и 455 центров вакцинации населения.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привили 14 422 443 человека, из них:

получили первую дозу – 14 422 441 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек;

получили дополнительную дозу – 171 человек.

В общей сложности провели 27 484 089 прививок (и первой, и второй дозой).

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 134 374,

Coronavac – 4 723 825,

AstraZeneca – 1 612 809,

Moderna – 1 443 568,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Как записаться на вакцинацию Через семейного врача.

Через сервис Helsi.

По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19. В крайнем случае, можно прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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