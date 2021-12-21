Суточные темпы прививки
Вчера 110 740 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек.
Актуально Резкая вспышка: COVID за сутки заболели более 6 тысяч украинцев
В то время как полностью иммунизированы – 74 605 человек.
Накануне Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о разрешении на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. За сутки ее получили 79 человек (днем ранее в стране не была введена ни одна третья доза).
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– в очередной раз подчеркивают в Минздраве.
Прививку проводила 801 мобильная бригада по иммунизации, 3 356 пунктов прививки и 455 центров вакцинации населения.
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании привили 14 422 443 человека, из них:
- получили первую дозу – 14 422 441 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек;
- получили дополнительную дозу – 171 человек.
В общей сложности провели 27 484 089 прививок (и первой, и второй дозой).
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 134 374,
- Coronavac – 4 723 825,
- AstraZeneca – 1 612 809,
- Moderna – 1 443 568,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Как записаться на вакцинацию
- Через семейного врача.
- Через сервис Helsi.
- По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.
В крайнем случае, можно прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.