16:49
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Артем Овдієнко

      18 лютого 2014-го – найстрашніший день Євромайдану

      172
      Євромайдан вистояв!
      Євромайдан вистояв! / Фото Анатолія Яворського

      Цього дня, 5 років тому, в Києві на Євромайдані "Беркут" ницо скористався оголошеним перемир'ям і пішов у повномасштабний наступ. Під вечір 18 лютого здавалося, що ми вже програли, ще буквально кілька годин – і Євромайдан знищать…

      А починався той день цілком мирно: активісти зранку рушили ходою до Верховної Ради, щоб пікетували будівлю і вимагати від тодішніх депутатів змінити Конституцію, переписану під Януковича. Проте "Беркут", внутрішні війська і "тітушки" не дали активістам навіть підійти до парламенту. Сутички спалахнули вже в урядовому кварталі, міліція гатила із помпових рушниць та закидувала протестувальників гранатами – тому, щоб евакуювати поранених, євромайданівцям довелося домовлятися про перемир’я та відступати.

      Це виявилося тактичною помилкою – "Беркут" скористався ситуацією і, переслідуючи колони активістів, які відступали в бік Майдану, підійшов упритул до барикад. Не забарилася з реакцією на виграшну ситуацію і тодішня влада – у Києві оголосили режим проведення антитерористичної операції, з четвертої годин дня зупинили метрополітен, вимкнули у середмісті електрику й перекрили в’їзд автівкам та автобусам у столицю. Все заради того, щоб Майдан не мав можливості отримати підмогу.

      Як це було: П'яті роковини розстрілів на Майдані: хроніка кривавих подій

      Ізолювавши таким чином протестувальників, "Беркут" наважився на масштабний штурм – спускаючись від Жовтневого палацу, відтіснив активістів аж до Будинку профспілок, який правоохоронці підпалили, щоб "викурити" звідти активістів. Зі сцени тоді безперервно лунали заклики до киян виходити на допомогу, без упину калатали набатом дзвони Михайлівського Золотоверхового… Але людей на Майдані все одно було обмаль, адже, будемо чесними, – там було дуже-дуже страшно.

      Кличко, Турчинов та Яценюк вчергове пішли до президента, переговори тривали кілька годин. Але завершилися нічим, бо Янукович не збирався йти на поступки, він вважав, що існувати Майдану залишилося лічені години. "Беркутня" й "тітушки" в незліченній кількості, вмотивовані вбивати й добре профінансовані, безперервно атакували й розтягували барикади бронетехнікою (хоча один із БТР протестувальникам вдалося знищити, закидавши його "коктейлями Молотова").

      Протягом 18 лютого 2014 року на Майдані були вбиті два десятки людей й дві сотні поранені. Палав Будинок профспілок, зупинилося метро, були перекриті в’їзди у місто, "Беркут" трощив барикади і йшов у наступ, не жаліючи ані куль, ані гранат… Євромайдан втрачав позиції… Все вказувало на те, що програш неминучий...

      І як Майдан тоді встояв – досі не можу осягнути! Українці гинули, утім не відступали. Не відступали, попри те, що, здавалося, не мали жодних шансів перемогти. Звідки в українців тоді узялася така сміливість, така рішучість не здаватися й продовжувати, здавалося б, безглуздий спротив? Я цього не знаю, але – чесно – відтоді дуже пишаюся тим, що також є українцем! І саме 18 лютого 2014-го був найстрашнішим днем!

      Так, наступні дні будуть кривавішими (тоді по мітингувальниках почнуть працювати вже снайпери із великокаліберних гвинтівок). Але саме 18 лютого здавалося, що це вже точно кінець, адже наявними силами зупинити озвірілий "Беркут" було просто неможливо. Здавалося, Євромайдан буде розчавлений, а потім на країну чекатимуть жахливі репресії. Саме цим була дуже страшною та ніч проти 19 лютого – відчуттям цілковитою безпорадності й відчуттям неминучої близької поразки, відчуттям того, що нам так і не вдасться змінити країну на краще.

      Але "Беркут" тоді не наважився дотиснути й відступив, наляканий спротивом приречених на смерть українців. А вже під ранок 19 лютого туди прорвалися перші два автобуси із підмогою зі Львова. Майдан вистояв…

      Епопея триває! Як судили бійця СБУ, який розстрілював людей на Майдані: обурливі факти

      blog_ava
      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      сьогодні
      4081
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Публікації Новини політики Новини України Євромайдан
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Суд над Супрун – розправа, яку вчинила політична система
      сьогодні , 16:30 Суд над Супрун – розправа, яку вчинила політична система
      Сергій Лещенко 52
      18 лютого 2014-го – найстрашніший день Євромайдану
      сьогодні , 16:30 18 лютого 2014-го – найстрашніший день Євромайдану
      Артем Овдієнко 172
      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      сьогодні , 16:28 Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      3830
      На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      сьогодні , 15:56 На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      367
      Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
      сьогодні , 16:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
      Юлія Михайлова 486
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук