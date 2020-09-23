Розслідування схеми "Ротердам +" було зупинене згідно з рішенням прокурора САП. Докази нібито не дають підстав стверджувати про вчинення злочину. Колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак подав позов до Антикорупційного суду з вимогою відновлення розслідування справи.

Інформація про понад 2 мільйони на розвиток партії влади від Ахметова могла бути достатнім аргументом для зміни позиції прокуратури. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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Водночас Віктор Чумак розповів, що логіка у діях та рішеннях прокурора щодо закриття справи була абсолютно новою.

"На закриття справи брали виключно результати економічних експертиз. Перша експертиза за 2015 – 2016 рік показувала збитки у розмірі понад 18 мільйонів гривень. Однак наразі повідомили, що не можна встановити збитки та те, чи відповідає рішення щодо НКРЕКП закону. Хоча за доказами слідства та органів досудового розслідування таке рішення було незаконним", – наголосив він.

Колишній заступник генпрокурора зазначив, що тоді діяв закон про ціни та ціноутворення. Тобто електроенергія потрапляла під режим державної регульованої ціни, а у законі передбачалися 3 складові: собівартість, інноваційна складова та норма прибутку, сказав він.

Коли НКРЕКП прийняла формулу "Роттердам+" вона вийшла за межі своїх повноважень. Однак прокурор взагалі не вважає це ознакою так званого правопорушення. Він говорив про те, що факт злочину можуть встановити тільки збитки,

– розповів Чумак.

Коротко про справу "Роттердам+"