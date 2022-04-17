Найбільше дітей постраждало на Донеччині
В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 17 квітня понад 563 постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.
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На жаль, 202 дитини загинуло та понад 361 – поранено.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,
– йдеться у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 117;
- Київській – 106;
- Харківській – 89;
- Чернігівській – 54;
- Херсонській – 41;
- Миколаївській – 40;
- Луганській – 36;
- Запорізькій – 23;
- Києві – 16;
- Сумській – 16;
- Житомирській – 15.
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