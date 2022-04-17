Больше всего детей пострадало в Донецкой области

В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 17 апреля более 563 пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

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К сожалению, 202 ребенка погибли и более 361 – ранены.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях,

– говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в:

Донецкой области – 117;

Киевской – 106;

Харьковской – 89;

Черниговской – 54;

Херсонской – 41;

Николаевской – 40;

Луганской – 36;

Запорожской – 23;

Киеве – 16;

Сумской – 16;

Житомирской – 15.

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