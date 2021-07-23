Оскільки продаж цього препарату в Україні не дозволено, діти з нашої країни потрапили до переліку тих, серед кого американська компанія Novartis Gene Therapies розігрувала безкоштовні уколи. Загалом виробник методом лотереї щороку розігрує близько 100 доз на рік.

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У липні 2021 року Zolgensma отримали одразу 3 маленьких пацієнтів з нашої країни. Загалом лікарі "Охматдиту" подавали на участь у розіграші 12 хворих дітей.

Все пройшло без ускладнень

Лікарі кажуть, що маленькі пацієнти після отримання дози найдорожчого препарату у світі перебувають в інфекційному відділенні для дітей молодшого віку "Охматдиту". Введення ліків пройшло без якихось ускладнень.

Генний препарат отримав хлопчик з Тернопільської області віком 1 рік 9 місяців, старша від нього на місяць дівчинка з Сумщини, а також 8-місячна дівчинка з Кривого Рогу.

Як виробники розігрують Zolgensma

Американська компанія зробила можливим доступ до лікування СМА дітям з країн, де купити препарат неможливо.

Кожна дитина з цих держав, яка хоче взяти розіграш у "лотереї", здає кров під певним номером.

Жодних даних про те, кому належить кров, немає.

Раз у два тижні з бази Novartis Gene Therapies випадково обирають одного пацієнта, який отримає можливість нормально жити.

За словами керівника відділення гострої реабілітації "Охматдиту" Павла Андреєва, в Україні близько 1 тисячі дітей мають діагноз СМА.

Препарат Zolgensma забезпечує заміну відсутнього або дефектного гена SMN1, який викликає спінально-м'язову атрофію. Він не лікує хворобу на 100%, але відчутно допомагає зупинити її прогресування. Після ін'єкції діти можуть самостійно дихати, сидіти, повзати та навіть ходити.