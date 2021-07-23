Поскольку продажа этого препарата в Украине не разрешена, дети из нашей страны попали в перечень тех, среди кого американская компания Novartis Gene Therapies разыгрывала бесплатные уколы. Всего производитель методом лотереи ежегодно разыгрывает около 100 доз в год.

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В июле 2021 года Zolgensma получили сразу 3 маленьких пациента из нашей страны. Всего врачи "Охматдета" подавали на участие в розыгрыше 12 больных детей.

Все прошло без осложнений

Врачи говорят, что маленькие пациенты после получения дозы самого дорогого препарата в мире находятся в инфекционном отделении для детей младшего возраста "Охматдета". Введение лекарства прошло без каких-то осложнений.

Генный препарат получил мальчик из Тернопольской области в возрасте 1 год 9 месяцев, девочка старше его на месяц с Сумщины, а также 8-месячная девочка из Кривого Рога.

Как производители разыгрывают Zolgensma

Американская компания сделала возможным доступ к лечению СМА детям из стран, где купить препарат невозможно.

Каждый ребенок из этих государств, который хочет взять розыгрыш в "лотерее", сдает кровь под определенным номером.

Никаких данных о том, кому принадлежит кровь, нет.

Раз в две недели из базы Novartis Gene Therapies случайно выбирают одного пациента, который получит возможность нормально жить.

По словам руководителя отделения острой реабилитации "Охматдета" Павла Андреева, в Украине около 1 тысячи детей имеют диагноз СМА.

Препарат Zolgensma обеспечивает замену отсутствующего или дефектного гена SMN1, который вызывает спинально-мышечную атрофию. Он не лечит болезнь на 100%, но ощутимо помогает остановить ее прогрессирование. После инъекции дети могут самостоятельно дышать, сидеть, ползать и даже ходить.