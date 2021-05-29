Довелося викликати поліцію. Інцидент стався на вулиці Максима Залізняка 28 травня.

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Дитину часто залишали вдома саму, і це могло призвести до трагедії

Поліцію викликали на вулицю Залізняка у Черкасах – там в одній з багатоповерхівок маленький хлопчик висунувся з вікна й кидав іграшки вниз. На прохання перехожих відійти від вікна він не реагував.

Після приїзду правоохоронці з'ясували, що 4-річна дитина дійсно мало не випала з 4 поверху. У цей час вона перебувала удома сама – без нагляду дорослих. Оперативно поліцейські встановили особу матері.

У цей час вона перебувала удома сама – без нагляду дорослих. Оперативно поліцейські встановили особу матері. Через годину вона прийшла додому, і пояснила, що була на роботі – однак при цьому поводилася підозріло. Під час поверхневої перевірки у 28-річної жінки знайшли пакетик із порошкоподібною речовиною.

Далі жінка сама зізналася, що це амфетамін, і що вона вживає наркотики. Ба більше, зізналася, що часто залишає сина самого, коли йде надавати інтимні послуги – так вона заробляє на життя.



Дитину часто залишали вдома саму без жодного нагляду / Фото НПУ

Правоохоронці й працівники соціальної служби у справах дітей, які також прибули на місце, одразу прийняли рішення забрати дитину й передати до Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім".

Матір зізналася, що вживає наркотики та часто залишає дитину саму: відео поліції

На матір же склали адміністративні протоколи про домашнє насильство, невиконання заборонного припису та невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

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