Пришлось вызвать полицию. Инцидент произошел на улице Максима Зализняка 28 мая.

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Ребенка часто оставляли дома одного, и это могло привести к трагедии

Полицию вызвали на улицу Зализняка в Черкассах – там в одной из многоэтажек маленький мальчик высунулся из окна и бросал игрушки вниз. На просьбы прохожих отойти от окна он не реагировал.

После приезда правоохранители выяснили, что 4-летний ребенок действительно едва не упал с 4 этажа. В это время он находился дома один – без присмотра взрослых. Оперативно полицейские установили личность матери.

Через час она пришла домой, и объяснила, что была на работе – однако при этом вела себя подозрительно. Во время поверхностной проверки у 28-летней женщины нашли пакетик с порошкообразным веществом.

Далее женщина сама призналась, что это амфетамин, и она употребляет наркотики. Более того, призналась, что часто оставляет сына самого, когда идет оказывать интимные услуги – так она зарабатывает на жизнь.



Ребенка часто оставляли дома одного без всякого надзора / Фото НПУ

Правоохранители и работники социальной службы по делам детей, также прибывшие на место, сразу приняли решение забрать ребенка и передать в Черкасский областной центр социально-психологической реабилитации детей "Теплый дом".

Мать призналась, что употребляет наркотики и часто оставляет ребенка одного: видео полиции

На мать же составили административные протоколы о домашнем насилии, невыполнение запретного предписания и невыполнение обязанностей по воспитанию детей.