Мовиться про такі відомі компанії, як BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz та Volvo. І ще 30 національних урядів, зокрема Великої Британії, Канади, Індії, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Швеції пообіцяли працювати над поступовим припинення продажів авто на бензині та дизелі.

Декларація у Глазго

Усі вони зобов'язалися зняти машини з бензиновими та дизелевими двигунами по всьому світу до 2040 року, а на "провідних ринках" – до 2035 року. Однак не усі виробники авто приєдналися до таких умов, зокрема такі великі бренди Toyota, Volkswagen і альянс Nissan-Renault, а також уряди США, Китаю і Японії. Мотивували це тим, що декларація Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans не має юридичної сили.

Особливо помітним стало приєднання Індії, де є четвертий за величиною авторинок у світі. Відповідну обіцянку підтримали також у Туреччині, Хорватії, Гані, Руанді.

Окрім цього, деякі з великих виробників автомобілів, які не підписали угоду, вкладають значні гроші в електромобілі. Зокрема Volkswagen, який 6 років тому потрапив у екоскандал.

Довідка. У листопаді 2021 року в шотландському Глазго відбувся кліматичний саміт COP26 під егідою Організації Об'єднаних Націй. У події взяли участь майже 200 делегацій, які на завершення підписали пакт про скорочення викидів парникових газів із 2022 року.

Компанія зізналася у приховуванні високих викидів від своїх дизельних авто. Щоб компенсувати заподіяні збитки, вона вирішила інвестувати мільярди доларів у будівництво 6 акумуляторних заводів, мережі зарядних станцій та запуск 80 нових електрокарів.

Водночас екоактивісти переконані, що світ з часом повністю припинить використовувати двигуни внутрішнього згоряння. Оскільки ринок заповнюють електромобілі, а великі автовиробники переобладнують заводи та намагаються відповідати на попит.

