Речь идет о таких известных компаниях, как BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo. И еще 30 национальных правительств, в том числе Великобритании, Канады, Индии, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции пообещали работать над постепенным прекращением продаж авто на бензине и дизеле.

Декларация в Глазго

Все они обязались снять машины с бензиновыми и дизельными двигателями по всему миру к 2040 году, а на "ведущих рынках" – к 2035 году. Однако не все производители авто присоединились к таким условиям, в частности такие крупные бренды Toyota, Volkswagen и альянс Nissan-Renault, а также правительства США, Китая и Японии. Мотивировали это тем, что декларация Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans не имеет юридической силы.

Особенно заметным стало присоединение Индии, где есть четвертый по величине авторынок в мире. Соответствующее обещание поддержали также в Турции, Хорватии, Гане, Руанде.

Кроме этого, некоторые из крупных производителей автомобилей, которые не подписали соглашение, вкладывают значительные деньги в электромобили. В частности Volkswagen, который 6 лет назад попал в экоскандал.

Справка. В ноябре 2021 года в шотландском Глазго состоялся климатический саммит COP26 под эгидой Организации Объединенных Наций. В событии приняли участие почти 200 делегаций, которые в завершение подписали пакт о сокращении выбросов парниковых газов с 2022 года.

Компания призналась в сокрытии высоких выбросов от своих дизельных авто. Чтобы компенсировать причиненный ущерб, она решила инвестировать миллиарды долларов в строительство 6 аккумуляторных заводов, сети зарядных станций и запуск 80 новых электрокаров.

В то же время экоактивисты убеждены, что мир со временем полностью прекратит использовать двигатели внутреннего сгорания. Поскольку рынок заполняют электромобили, а крупные автопроизводители переоборудуют заводы и стараются отвечать на спрос.

