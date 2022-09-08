Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" займається реабілітацією дітей, що постраждали від війни росії проти України. Цього разу вони розповіли історію 6-річної Маринки Херсонщини, що отримала тяжкі травми ніг від російської ракети.

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Що сталося з Маринкою

Маринка родом з Херсонщини. У травні, коли ворожа ракета влучила у будинок дівчинки, вона отримала сильні травми ніг.

Це сталося на початку травня. Тоді дівчинці було ще 5 років.

Маринці ампутували ніжку вище коліна в одній з Криворізьких лікарень. Це був вимушений крок, щоб дитина залишилася живою.

Коли Маринка потрапила в "Охматдит" їй довелося заново вчитися ходити. На той момент вона могла лише лежати чи сидіти на ліжку. Сама переміщуватися дитина не могла.

Основні завдання, які поставили перед собою лікарі перед протезуванням:

підготувати ніжку до протезування;

зміцнити всі м’язи тіла;

навчити дитину тримати баланс на одній нозі;

навчити вільно пересуватися.

Перед протезуванням дитини необхідно, щоб усе її тіло було готове до цього. Нам необхідно було зміцнити м’язовий корсет, правильно сформувати культю за допомогою бандажів. Щодня ми збільшували навантаження та час занять. Дитина, яка постійно лежала, тепер вільно тримає координацію, пересувається по палаті, стрибає, самостійно може сісти в коляску,

– розповідає реабілітолог НДСЛ "Охматдит" Назар Борознюк.

Процес реабілітації: Маринка вчиться користуватися протезом / фото НДСЛ "Охматдит"

Величезна робота з реабілітації дівчинки та її родини вже триває місяцями. Крім реабілітологів, з сім'єю також постійно працює психолог.

Маринці подобається займатися арттерапією. Дівчинка малює, ліпить та вирізає, – творить красу, що допомагає знизити рівень тривожності.

Під час занять з Мариною ми систематично використовуємо метод когнітивно-поведінкової терапії для формування позитивних установок на майбутню реабілітацію, формування мрій та планів. З родиною постійно проводиться сімейна терапія, як підґрунтя майбутнього одужання Марини,

– зауважила психологиня Маринки Тетяна Підкова.

Труднощі реабілітації

Процес реабілітації та пристосування до нового життя є непростим. Головна складність полягає у тому, що дівчинка постійно росте і їй необхідно змінювати протез щорічно.

Протез для Маринки робили в Києві. Лікар Олександр Стеценко розповів, що дитяче протезування врази складніше аніж доросле і потребує постійного контролю та більш уважного підходу до пацієнта.

Зараз перед лікарями "Охматдиту" стоїть нове завдання – допомогти Маринці перестати боятися протезу та навчити її користуватися ним.

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Протез на ім'я Кеша

Свій перший "навчальний" протез Маринка назвала "Кеша". Вже більше двох тижнів реабілітологи та психолог допомагають дівчинці звикнути до нього.

6-річна Маринка показує чималі успіхи. За цей час вона навчилася:

самостійно ходити на протезі за допомогою милиць;

підійматися по сходинках;

головне – подолала страх до протезу, адже спочатку вона боялася навіть одягнути його.

На жаль, будинок сім'ї практично повністю зруйнований. У нього влучили 5 російських снарядів, тому перед сім'єю стоїть ще багато випробувань на шляху до спокійного життя. Віримо, що у Маринки та її сім'ї все буде добре, адже вони справжні бійці, які щодня доводять те, що український народ не зламати.

Злочини агресора проти дітей

За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 8 вересня, через повномасштабне вторгнення росії в Україну загинули 383 дитини. 742 дітей поранено. Зауважимо, що статистика наводиться без урахування місць, де зараз проводяться активні бойові дії.

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