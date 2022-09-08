Национальная детская специализированная больница "Охматдет" занимается реабилитацией детей, пострадавших от войны россии против Украины. В этот раз они рассказали историю 6-летней Маринки с Херсонщины, которая получила тяжелые травмы ног от российской ракеты.

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Что произошло с Маринкой

Маринка родом из Херсона. В мае, когда вражеская ракета попала в дом девочки, она получила сильные травмы ног.

Это произошло в начале мая. Тогда девочке было еще пять лет.

Маринке ампутировали ногу выше колена в одной из Криворожских больниц. Это был вынужденный шаг, чтобы ребенок остался жив.

Когда Маринка попала в "Охматдет" ей пришлось заново учиться ходить. В тот момент она могла только лежать или сидеть на кровати. Сам перемещаться ребенок не мог.

Основные задачи, которые поставили перед собой врачи перед протезированием:

подготовить ножку к протезированию;

укрепить все мышцы тела;

научить ребенка держать баланс на одной ноге;

научить свободно передвигаться.

Перед протезированием ребенка необходимо, чтобы все его тело было готово к этому. Нам необходимо было укрепить мышечный корсет, правильно сформировать культю с помощью бандажей. Каждый день мы увеличивали нагрузку и время занятий. Ребенок, постоянно лежавший, теперь свободно держит координацию, передвигается по палате, прыгает, самостоятельно может сесть в коляску,

– рассказывает реабилитолог НДСЛ "Охматдет" Назар Борознюк.

Процесс реабилитации: Маринка учится пользоваться протезом / фото НДСЛ "Охматдет"

Огромная работа по реабилитации девочки и ее семьи длится месяцами. Кроме реабилитологов, с семьей тоже постоянно работает психолог.

Маринке нравится заниматься арттерапией. Девочка рисует, лепит и вырезает – творит красоту, что помогает снизить уровень тревожности.

На занятиях с Мариной мы систематически используем метод когнитивно-поведенческой терапии для формирования положительных установок на будущую реабилитацию, формирование мечтаний и планов. С семьей постоянно проводится семейная терапия, как основа будущего выздоровления Марины,

– отметила психолог Маринки Татьяна Пидкова.

Трудности реабилитации

Процесс реабилитации и приспособления к новой жизни непрост. Главная сложность состоит в том, что девочка постоянно растет и ей необходимо менять протез ежегодно.

Протез для Маринки делали в Киеве. Врач Александр Стеценко рассказал, что детское протезирование в разы сложнее взрослого и требует постоянного контроля и более внимательного подхода к пациенту.

Сейчас перед врачами "Охматдета" стоит новая задача – помочь Маринке перестать бояться протеза и научить им пользоваться.

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Протез по имени Кеша

Свой первый "учебный" протез Маринка назвала "Кеша". Уже больше двух недель реабилитологи и психолог помогают девочке привыкнуть к нему.

6-летняя Маринка показывает немалые успехи. За это время она научилась:

самостоятельно ходить на протезе с помощью костылей;

подниматься по ступенькам;

главное – преодолела страх к протезу, ведь поначалу она боялась даже одеть его.

К сожалению, дом семьи практически полностью разрушен. В него попали пять российских снарядов, поэтому перед семьей стоит еще много испытаний на пути к спокойной жизни. Верим, что у Маринки и ее семьи все будет хорошо, ведь они настоящие бойцы, которые каждый день доказывают, что украинский народ не сломать.

Преступления агрессора против детей

По данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 8 сентября, из-за полномасштабного вторжения России в Украину погибли 383 ребенка. 742 детей ранены. Отметим, что статистика приводится без учета мест, где проводятся активные боевые действия.

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