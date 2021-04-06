6-річна Софійка Машкова бореться з раком, потрібне дороге лікування: як допомогти
У 6-річної Софійки Машкової з Кропивницького діагностували гострий лімфобластний лейкоз, рак крові. Для лікування дитини потрібні десятки тисяч євро.
Джерело:фейсбук-група SaveSofiia
Результати проміжних аналізів свідчать про те, що дитина входить до групи високого ризику. Аби збільшити шанси на одужання, її потрібно лікувати за кордоном.
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Лікування розпочали у Києві, у спеціалізованій клініці "Охматдит". На 33 день вдалося увійти у стадію ремісії (тимчасове ослаблення, зникнення симптомів й проявів хронічної хвороби).
Клініка у Барселоні оцінила рік лікування у 142 000 євро. Самотужки покрити ці витрати рідні не можуть, тому просять українців про допомогу. До 6 березня вдалося зібрати третину суми.
"В Україні її також можуть лікувати, але на легкий протокол вона відповіла гірше, ніж треба. Її переведуть на важчий – інших можливостей наша клініка не має", – пояснили батьки.
Вони зазначили, що легкий протокол обійшовся дитині у 2 реанімації, відмову підшлункової, ішемічну атаку мозку. Тому що буде на важкому – намагаються не думати.
"Натомість в Іспанії діагностика зможе підібрати протокол більш гнучко – є перспективи повного одужання без важких наслідків", – додали рідні дівчинки.
Історія дівчинки
Софійка Машкова народилася 22 липня 2014 року. У листопаді 2020 року сім'я дівчинки перехворіла на COVID-19. Дитина перенесла хворобу безсимптомно.
У грудні батьки помітили, що Софійка – дуже бліда, вона втратила апетит. Аналіз крові показав низький рівень гемоглобіну. Після госпіталізації лікарі повідомили про жахливий діагноз.
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