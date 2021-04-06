У 6-річної Софійки Машкової з Кропивницького діагностували гострий лімфобластний лейкоз, рак крові. Для лікування дитини потрібні десятки тисяч євро.

Результати проміжних аналізів свідчать про те, що дитина входить до групи високого ризику. Аби збільшити шанси на одужання, її потрібно лікувати за кордоном.

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Лікування розпочали у Києві, у спеціалізованій клініці "Охматдит". На 33 день вдалося увійти у стадію ремісії (тимчасове ослаблення, зникнення симптомів й проявів хронічної хвороби).

Клініка у Барселоні оцінила рік лікування у 142 000 євро. Самотужки покрити ці витрати рідні не можуть, тому просять українців про допомогу. До 6 березня вдалося зібрати третину суми.

Реквізити для допомоги Софійці, отримувач – Денис Машков: 4731 2191 1577 7025 – для переказів в євро;

5168 7427 0826 2617 – для переказів у доларах;

5363 5420 1453 5638 – для переказів у гривнях.

"В Україні її також можуть лікувати, але на легкий протокол вона відповіла гірше, ніж треба. Її переведуть на важчий – інших можливостей наша клініка не має", – пояснили батьки.

Вони зазначили, що легкий протокол обійшовся дитині у 2 реанімації, відмову підшлункової, ішемічну атаку мозку. Тому що буде на важкому – намагаються не думати.

"Натомість в Іспанії діагностика зможе підібрати протокол більш гнучко – є перспективи повного одужання без важких наслідків", – додали рідні дівчинки.

Історія дівчинки

Софійка Машкова народилася 22 липня 2014 року. У листопаді 2020 року сім'я дівчинки перехворіла на COVID-19. Дитина перенесла хворобу безсимптомно.

У грудні батьки помітили, що Софійка – дуже бліда, вона втратила апетит. Аналіз крові показав низький рівень гемоглобіну. Після госпіталізації лікарі повідомили про жахливий діагноз.