В 6-летней Софии Машковой с Кропивницкого диагностировали острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Для лечения ребенка нужны десятки тысяч евро.

Результаты промежуточных анализов свидетельствуют о том, что ребенок входит в группу высокого риска. Чтобы увеличить шансы на выздоровление, ее нужно лечить за рубежом.

Читайте также Щемящая история из Черновцов: онкобольному Саше, которого брали на патрулирование, уже лучше

Лечение начали в Киеве, в специализированной клинике "Охматдет". На 33 день удалось войти в стадию ремиссии (временное ослабление, исчезновение симптомов и проявлений хронической болезни).

Клиника в Барселоне оценила год лечения в 142 тысячи евро. Самостоятельно покрыть эти расходы родные не могут, поэтому просят украинцев о помощи. До 6 марта удалось собрать треть суммы.

Реквизиты для помощи Софийке, получатель – Денис Машков: 4731 2191 1577 7025 – для переводов в евро;

5168 7427 0826 2617 – для переводов в долларах;

5363 5420 1453 5638 – для переводов в гривнах.

"В Украине ее также могут лечить, но на легкий протокол она ответила хуже, чем надо. Ее переведут на тяжелый – других возможностей наша клиника не имеет", – пояснили родители.

Они отметили, что легкий протокол обошелся ребенку в 2 реанимации, отказ поджелудочной, ишемическую атаку мозга. Поэтому что будет на тяжелом – стараются не думать.

"Вместе с тем в Испании диагностика сможет подобрать протокол более гибко – есть перспективы полного выздоровления без тяжелых последствий", – добавили родные девочки.

История девочки

Софийка Машкова родилась 22 июля 2014 года. В ноябре 2020 года семья девочки переболела COVID-19. Ребенок перенес болезнь бессимптомно.

В декабре родители заметили, что Софийка – очень бледная, она потеряла аппетит. Анализ крови показал низкий уровень гемоглобина. После госпитализации врачи сообщили об ужасном диагнозе.