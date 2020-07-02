6-річний Тимофій Панич три роки тому вже проходив курс лікування, однак важка хвороба повернулась.

3 роки тому малюку вже видалили одну кількасантиметрову пухлину – і хоча лікарі не були впевнені в його шансах, та операція разом з курсом хімієтерапії дала свій результат.

Однак через два роки недуга повернулась – тож Тимофію зробили ще одну операцію. А після неї на хлопчика очікує курс лікування – взятись за такий складний випадок погодились ізраїльські лікарі.

Ізраїльська клініка погодилась нас прийняти на лікування і зробити все можливе щоб врятувати Тимофія, але це коштує 100 тисяч доларів, яких у нас, звичайно, немає,

– пише мати хлопчика Ольга у фейсбуці.

Мати Тимофія також побувала на операційному столі – три роки тому у неї було діагностовано рак молочної залози.

Реквізити для допомоги

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Панич Ольга (мама)

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Панич Богдан (тато)

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