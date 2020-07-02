6-летний мальчик нуждается в помощи для борьбы с раком
6-летний Тимофей Панич три года назад уже проходил курс лечения, однако тяжелая болезнь вернулась.
3 года назад ребенку удалили одну несколькосантиметровую опухоль – и хотя врачи не были уверены в его шансах, однако операция вместе с курсом химиотерапии дала свой результат.
Тем не менее, через два года недуг вернулся – поэтому Тимофею сделали еще одну операцию. А после нее мальчика ожидает курс лечения – взяться за такой сложный случай согласились израильские врачи.
Израильская клиника согласилась нас принять на лечение и сделать все возможное чтобы спасти Тимофея, но это стоит 100 тысяч долларов, которых у нас, конечно, нет,
– пишет мать мальчика Ольга в фейсбуке.
Мать Тимофея также побывала на операционном столе – три года назад у нее был диагностирован рак молочной железы.
Реквизиты для помощи
Приватбанк
Панич Ольга (мама)
5168 7573 6026 4867
Ощадбанк
Панич Богдан (папа)
5167 4901 2473 4303