6-летний Тимофей Панич три года назад уже проходил курс лечения, однако тяжелая болезнь вернулась.

3 года назад ребенку удалили одну несколькосантиметровую опухоль – и хотя врачи не были уверены в его шансах, однако операция вместе с курсом химиотерапии дала свой результат.

Тем не менее, через два года недуг вернулся – поэтому Тимофею сделали еще одну операцию. А после нее мальчика ожидает курс лечения – взяться за такой сложный случай согласились израильские врачи.

Израильская клиника согласилась нас принять на лечение и сделать все возможное чтобы спасти Тимофея, но это стоит 100 тысяч долларов, которых у нас, конечно, нет,

– пишет мать мальчика Ольга в фейсбуке.

Мать Тимофея также побывала на операционном столе – три года назад у нее был диагностирован рак молочной железы.

Реквизиты для помощи

Приватбанк

Панич Ольга (мама)

5168 7573 6026 4867

Ощадбанк

Панич Богдан (папа)

5167 4901 2473 4303