Складнощі експорту з України

Тих, кого може це торкнутися – мільйони. Про це в ефірі 24 каналу розповів Алекс Ліссітса – президент Українського клубу аграрного бізнесу.

До слова Зірвана посівна в Україні – голод в деяких країнах потім: чи вистачає палива після атак росіян

Він наголосив, що це питання вже підняли на топовому рівні як в США, так і в Європі. Вже точаться дискусії, як врятувати цих людей. Водночас в Україні є запаси на декілька років наперед.

Мовиться про 800 мільйонів людей, які справді будуть на межі голоду,

– наголосив Ліссітса.

На це є дві причини:

українці не зможуть поставити на зовнішні ринки продовольство, насамперед олію та зернові;

крім цього, посівна почалася не повним ходом, як це було минулоріч.

Як наголосив президент Українського клубу аграрного бізнесу, Україна та Росія мають 30% глобального експорту пшениці.

Довідка. Росія тимчасово заборонила експорт зерна до країн Євразійського економічного союзу. До країн-учасниць союзу входять Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан. Також запровадили заборону на вивезення цукру до третіх країн.

Алекс Ліссітса про складнощі експорту з України: дивіться відео