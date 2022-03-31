Складнощі експорту з України
Тих, кого може це торкнутися – мільйони. Про це в ефірі 24 каналу розповів Алекс Ліссітса – президент Українського клубу аграрного бізнесу.
До слова Зірвана посівна в Україні – голод в деяких країнах потім: чи вистачає палива після атак росіян
Він наголосив, що це питання вже підняли на топовому рівні як в США, так і в Європі. Вже точаться дискусії, як врятувати цих людей. Водночас в Україні є запаси на декілька років наперед.
Мовиться про 800 мільйонів людей, які справді будуть на межі голоду,
– наголосив Ліссітса.
На це є дві причини:
- українці не зможуть поставити на зовнішні ринки продовольство, насамперед олію та зернові;
- крім цього, посівна почалася не повним ходом, як це було минулоріч.
Як наголосив президент Українського клубу аграрного бізнесу, Україна та Росія мають 30% глобального експорту пшениці.
Алекс Ліссітса про складнощі експорту з України: дивіться відео