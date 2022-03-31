Сложности экспорта из Украины

Тех, кого может это коснуться – миллионы. Об этом в эфире 24 канала рассказал Алекс Лисситса – президент Украинского клуба аграрного бизнеса.

К слову Сорванная посевная в Украине – голод в некоторых странах потом: хватает ли топлива после атак РФ

Он подчеркнул, что этот вопрос уже подняли на топовом уровне как в США, так и в Европе. Уже идут дискуссии, как спасти этих людей. В то же время в Украине есть запасы на несколько лет вперед.

Речь идет о 800 миллионах людей, которые действительно будут на грани голода,

– отметил Лисситса.

На это есть две причины:

украинцы не смогут доставить на внешние рынки продовольствие, прежде всего масло и зерновые;

кроме этого, посевная началась не полным ходом, как это было в прошлом году.

Как отметил президент Украинского клуба аграрного бизнеса, Украина и Россия имеют 30% глобального экспорта пшеницы.

Справка. Россия временно запретила экспорт зерна в страны Евразийского экономического союза. К странам-участницам союза входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Также ввели запрет на ввоз сахара в третьи страны.

Алекс Лисситса о сложностях экспорта из Украины: смотрите видео