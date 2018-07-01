8-річний хлопець навчатиметься в університеті

8-річний бельгієць Лоран Сімонс закінчив середню школу у віці восьми років. Він усього за 1,5 року пройшов курс навчання розрахований на шість.

Про це пише ВВС.

Юний вундеркінд має намір вступати в університет після закінчення літніх канікул. Він отримує пропозиції від університетів з усього світу.

Лоран має коефіцієнт інтелектуального розвитку в 145 пунктів.

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За словами батька юнака, улюблений предмет його сина – це математика. Втім на який факультет вступатиме хлопець – наразі невідомо. Його батьки вважають, що це буде математика або фізика.

У вільний час хлопчик любить вирішувати математичні завдання та читати книги з медицини. Він раніше думав стати хірургом або астронавтом, але зараз роздумує і про комп'ютерні науки.

Батько Лорана також розповів, що у ранньому дитинстві хлопець не любив грати з іншими дітьми та не цікавився іграшками.

Ми неймовірно пишаємося сином. Якщо він вирішить завтра стати теслею, для нас це не стане проблемою, аби він був щасливий,

– наголосив батько хлопця.