Які ділянки можна орендувати без проведення аукціону

У Земельному кодексі України визначений конкретний перелік земельних ділянок, які не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах). Про це повідомляють експерти "Земельного фонду України".

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Так, цей перелік передбачає заборону продажу чи передачі у разі:

розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів;

надання в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, що обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення тощо.

Що ж стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення, то без аукціону можна отримати в оренду:

земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби;

земельні ділянки для городництва. Площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0,6 гектара.

Крім того, без аукціону здійснюється передача у власність земельних ділянок в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам у власність. Водночас, на період дії воєнного стану приватизація заборонена, окрім випадків: