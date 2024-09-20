Які ділянки можна орендувати без проведення аукціону
У Земельному кодексі України визначений конкретний перелік земельних ділянок, які не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах). Про це повідомляють експерти "Земельного фонду України".
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Так, цей перелік передбачає заборону продажу чи передачі у разі:
- розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;
- використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів;
- надання в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, що обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення тощо.
Що ж стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення, то без аукціону можна отримати в оренду:
- земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби;
- земельні ділянки для городництва. Площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0,6 гектара.
Крім того, без аукціону здійснюється передача у власність земельних ділянок в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам у власність. Водночас, на період дії воєнного стану приватизація заборонена, окрім випадків:
- якщо на земельній ділянці є об‘єкти нерухомості, які знаходяться у Вашій власності.
- приватизація всіх земельних ділянок, які надавалися у користування до 01 січня 2002 року.
- виконання рішення суду. Таким чином, в оренду без аукціону можна отримати землю для сінокосіння та городництва. Для цього необхідно звернутися до відповідної ради з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.