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      Агрохолдинг "Укрлендфармінг" розглядає можливість збільшення елеваторних потужностей

      80 Читать новость на русском
      Елеватори
      Елеватори

      Один з найбільших агрохолдингів Європи – група компаній "Укрлендфармінг" – розглядає можливість побудови декількох додаткових елеваторів, зокрема, в Чернігівській області, для мінімізації логістичних витрат.

      Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив заступник генерального директора агрохолдингу Василь Лобода.

      "На сьогодні у нас працюють сімнадцять елеваторів. Також є бажання побудувати ще кілька елеваторів, щоб зменшити відстань від поля до елеватора, зокрема, в Чернігівській області. Таким чином, вдасться скоротити логістичні витрати, які грають величезну роль в собівартості продукції", – повідомив Лобода.

      Водночас він зазначив, що окреслити терміни, коли компанія зможе приступити до реалізації цього проекту, складно, оскільки нині на українському ринку банківського кредитування склалися несприятливі умови.

      Сьогодні відсотки за кредитами – у межах двадцяти п'яти, сформувати якусь маржинальність і повернути ці відсотки дуже складно. Сподіваємося, що незабаром українська система банківського кредитування повернеться обличчям до аграрного виробника, 
      – додав він.

      За його словами, "Укрлендфармінг" володіє найбільшими елеваторними потужностями в Україні – близько 3 млн тонн одноразового зберігання зерна. Найбільші елеватори компанії розташовані в Сумській і Полтавській областях – потужністю майже на 500 тис. тонн.

      Лобода додав, що через проблемну ситуацію, яка склалася на українському ринку залізничних вантажних перевезень, і брак зерновозів елеватори агрохолдингу нерідко переповнені, й компанія не встигає вчасно доставити продукцію в порт.

      "Останні три-чотири роки це (брак зерновозів і локомотивів – УНІАН) величезна проблема для всіх аграріїв, яка особливо загострюється в осінній період, коли починаються пізні зернові: соя, соняшник і кукурудза... Як тільки восени починається негода, а ми зберігаємо кукурудзи в межах двохсот гектарів, все те, що виливається з дощем, а далі – зі снігом, впливає на якість і кількість культури... Тому наша оперативність безпосередньо впливає на обсяг виручки", – сказав Лобода, уточнивши, що логістична проблема на українському ринку також може призводити до зриву експортних контрактів і вимагає негайного втручання з боку держави.

      Як повідомляв УНІАН, "Укрлендфармінг" є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом та виробництвом м'яса. До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агровиробничих груп кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське", загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям в 10, 5 млн курей-несучок – найбільшим в Україні в 2018 р. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

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      25 липня
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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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