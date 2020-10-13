Майже 40% українських дітей живуть у неповних сім'ях. Законом передбачені аліменти, щоб матеріально допомогти матері чи батьку, які самостійно виховують дитину.

24 канал з’ясував, як зміниться розмір аліментів у 2021 році та що загрожує батькам, які уникають сплати.

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Розмір аліментів у 2021

У проєкті бюджету-2021 заклали нові розміри прожиткового мінімуму, до якого прив’язані аліменти. З 1 січня, а точніше навіть з 1 грудня 2020 року аліменти зростуть.

Гарантований розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Відтак на дітей до 6 років з 1 грудня потрібно платити 961 гривню на місяць, на старших дітей – 1 198 гривень.

На графіку гарантовані суми позначені синім кольором. Їх збільшення передбачили ще з 1 липня 2021 року та 1 грудня того ж року.

Проте гарантовані суми призначаються лише тим батькам, в кого низький дохід. Якщо дохід достатній, то суд може зобов’язати одного з батьків сплачувати як мінімум рекомендовану суму аліментів, яка дорівнює одному прожитковому мінімуму. З 1 грудня це 1 921 гривня для дітей віком до 6 років та 2 395 гривень для дітей від 6 до 18 років. Як зміниться розмір рекомендованих аліментів дивіться у таблиці (червоний колір).

Якщо дитина після 18 років продовжує навчання, то батько чи мати, які не проживають з дитиною, повинні продовжувати сплачувати аліменти, поки триває навчання, але не довше, ніж до 23 років. З 1 грудня гарантований розмір аліментів на повнолітніх дітей, що навчаються, становитиме 1 095 гривень.

Розмір аліментів зараз

Востаннє розмір аліментів збільшувався у липні цього року. Наразі гарантована сума становить 930 гривень для дітей до 6 років та 1 159 гривень для інших дітей. Відповідно рекомендована сума вдвічі більша – 1 859 гривень для малих дітей та 2 318 гривень для дітей від 6 до 18 років.

Закон встановлює не лише мінімальний розмір аліментів, але й максимальний. Він складає 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

У 2021 році передбачена максимальна сума аліментів на дитину до 6 років:

з 1 грудня 2020 року – 19 210 гривень;

з 1 липня 2021 року – 20 130 гривень;

з 1 грудня 2021 року – 21 000 гривень.

Максимальна сума аліментів на дитину від 6 років до 18 років у 2020 році:

з 1 грудня 2020 року – 23 950 гривень;

з 1 липня 2021 року – 25 100 гривень;

з 1 грудня 2021 року – 26 180 гривень.

Як встановлюють розмір аліментів

У суді враховують наступні фактори:

Стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів.

Наявність у платника інших дітей та непрацездатних родичів.

Права власності платника (нерухомість, автомобіль тощо).

Витрати й доходи платника.



Здебільшого дітей у неповній сім'ї виховує мати або бабуся / Pixabay

Також грає роль кількість дітей. Сума буде вираховуватися в залежності від цього фактору в такий спосіб:

25% від суми загальних доходів – на 1 дитину;

33% від суми загальних доходів – на 2 дітей;

50% від суми загальних доходів – на 3 і більше дітей.

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Як каратимуть за несплату аліментів

Подорожі за кордон

Тих, хто не сплачує борги за аліментами понад пів року, не випускають за кордон. Яскравим прикладом нещодавно став чоловік із Рівненщини, який не сплачував аліменти 9 років. Коли він намагався перетнути кордон, йому це не вдалося через заборгованість. В результаті він сплатив понад 180 тисяч гривень з урахуванням штрафів.

Керування автомобілем

Батьки, які заборгували перед власною дитиною, не можуть кермувати автомобілем, мотоциклом чи іншим транспортним засобом. Щоправда, тут є винятки. Це покарання не застосовується до боржника, якщо:

Кермування транспортним засобом – є його основним джерелом доходу.

Має інвалідність І чи ІІ групи або ж допомагає такій особі.

Проходить військову службу.

Має розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами.

Полювання та зброя

Батьки, які заборгували аліменти, не можуть користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та вихолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. Також вони не мають права полювати.

Батьки, які заборгували власним дітям, мають чітко усвідомити: завдяки роботі органів ДВС, час платити по рахунках неминуче настане. Лише від них самих залежить, наскільки суворим буде покарання – примусовий продаж майна, скасована закордонна подорож чи багатотисячний штраф,

– заявив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

З початку року вдалося стягнути 4,3 мільярда гривень аліментів, з них 1 мільярд завдяки застосуванню вище описаних обмежень щодо боржників.



Пеня за місяць прострочення становить 30%, а за рік – 365%.

Як дізнатися чи ви є боржником

Бувають випадки, коли люди дізнаються, що вони заборгували за аліментами на самому кордоні чи в схожій ситуації. Це буває, якщо мати чи батько отримали гроші готівкою, ніде це не відобразивши, а потім подали в суд за несплату аліментів. Причиною також може бути особливість процедури нарахування аліментів. Їх присуджують з моменту звернення до суду, а справа може розглядатися місяцями чи навіть понад рік.

Перевірити чи є людина боржником можна в Реєстрі боржників по аліментах. Для цього можна скористатися Опендатабот.

Щоб перевірити себе в Опендатабот:

Додайте Опендатабот в улюбленому месенджері. Введіть своє прізвище, ім'я по батькові. Дізнайтеся, чи є обмеження, пов’язане зі сплатою аліментів.

Як каратимуть за нецільове використання грошей

Пильно слідкують не лише за тим, чи виплачують ті батьки, що не живуть з дитиною, аліменти, але й за тими батьками, які ці аліменти отримують.

Органи опіки та піклування проводять регулярні інспекції одержувача аліментів. Окрім того, за заявою платника аліментів, який не має заборгованості зі сплати аліментів, інспекції можуть проводитися позапланово, але не більше за один раз на три місяці.

Якщо визначать, що мати чи батько витрачає гроші не на дитину, а в інших цілях, таку сім’ю позбавлять аліментів.

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Скільки в Україні неповних сімей

В Україні з 7,6 мільйона дітей три мільйони проживають у неповних сім'ях, переважно з мамою та бабусею. Це майже 40% дітей. Такі свіжі дані навела Урядовий уповноважений з питань гендерної політики Катерина Левченко в інтерв’ю Укрінформу.