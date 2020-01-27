Альперіну знову вдягнуть електронний браслет, – прокурор САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціюватиме відкриття кримінального провадження щодо співробітників поліції, які зняли "електронний браслет" із одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Також в САП ініціювали стягнення з чоловіка застави в розмірі 70 мільйонів гривень за порушення покладених на нього обов'язків.

Про це повідомив начальник відділу САП, процесуальний керівник у справі Альперіна Роман Симків у коментарі "Українській" правді".

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Прокурор відзначив, що не було жодних правових підстав знімати з Альперіна електронний засіб контролю. Адже в попередній ухвалі про обрання бізнесмену запобіжного заходу йшлося про те, що він зобов'язаний носити "електронний браслет" протягом двох місяців з моменту застави, тобто до 2 лютого.



Прокурор САП Роман Симків

Роман Симків зазначив, що 27 січня перед САП і НАБУ на розгляді будуть два питання:

Реєстрація кримінального провадження щодо працівників поліції Одеси;

Подача до суду клопотання про стягнення з Вадима Альперіна застави у 70 мільйонів гривень за зняття "електронного браслету".

Начальник відділу САП наголосив, що коли поліція знімає електронний засіб контролю із підозрюваного, то має обов'язково повідомити про це прокурора, слідчого чи детектива. Однак, жоден із представників обвинувачення не був повідомлений про цю ситуацію.

Вже за втручання НАБУ зараз повторно цей "браслет" буде вдягнутий на Альперіна. Ця ситуація буде мати подальший розвиток. Бо такої зухвалості ще не проявляв жоден із підозрюваних, які фігурують у провадженнях САП,

– прокоментував Симків.

Що відомо про справу Альперіна?Вадима Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, що скоювала злочини, пов'язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. У цій справі є ще десять підозрюваних, сім із яких – посадовці фіскальної служби та митниці.



Також йому інкримінують зловживання владою та службовим становищем, ухиляння від сплати податків. 2 грудня 2019 року за одеського бізнесмена внесли заставу розміром у 70 мільйонів гривень. Уже 9 грудня поліція одягнула "електронний браслет" на підозрюваного в організації махінацій на митниці.



Альперіна у ЗМІ називають "королем одеської контрабанди". Йому приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки оцінювали в один мільярд доларів.