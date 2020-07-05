У штаті Південна Кароліна сталася стрілянина прямо під час масового відпочинку молоді у нічному клубі. Щонайменше вісім осіб отримали травми, двоє людей загинули. Стрільці з місця нападу втекли на автомобілях.

Інцидент стався в місті Грінвіллі, що у штаті Південна Кароліна, близкько 2-ої години ночі, повідомляє ABC news.

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Місцевий шериф Хобарт Льюїс сказав, що влада розшукує як мінімум двох підозрюваних, а можливо, і більше. Причетні до стрілянини особи зникли з місця злочину на різних автомобілях.

Шериф підтвердив, що у них є відео принаймні двох стрільців зсередини місця зустрічі.

Перші хвилини сутички – дивіться відео

Зафіксувати постріли встиг і діджей клубу. На відео, яке потрапило у мережу, чити голосні крики та низку пострілів.

#BREAKING: DJ at Club Lavish captured shooting on Facebook LIVE. At least 12 people were shot inside the club. @GvlCoSheriff investigating. Anyone with info is being asked to cal 23-CRIME. pic.twitter.com/faatCVr5rI — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) July 5, 2020

Вечірка під час карантину

За словами шерифа округу Хобарта Льюїса, під час стрілянини в нічному клубі перебувало кілька сотень людей. Це було прямим порушенням наказу губернатора Генрі Макмастера, що обмежує нічні клуби і будь-які концерти на час карантину.

Повідомляється, що у клубі тієї ночі мав виступати репер Foogiano. Запис його виступу є останнім постом на інстаграм-сторінці клубу. Відтак повідомлень на ній більше немає.

Нічний клуб Lavish Lounge у Грінвіллі – дивіться розташування на карті