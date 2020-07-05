В штате Южная Каролина произошла стрельба прямо во время массового отдыха молодежи в ночном клубе. По меньшей мере восемь человек получили травмы, двое людей погибли. Стреляющие с места нападения скрылись на автомобилях.

Инцидент произошел в городе Гринвилле, что в штате Южная Каролина, около 2 часов ночи, сообщает ABC news.

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Местный шериф Хобарт Льюис сказал, что власти разыскивают как минимум двух подозреваемых, а возможно, и больше. Причастные к стрельбе лица скрылись с места преступления на различных автомобилях.

Шериф подтвердил, что у них есть видео по крайней мере двух стрелков изнутри места встречи.

Первые минуты схватки – смотрите видео

Зафиксировать выстрелы успел и диджей клуба. На видео, которое попало в сеть, слышны громкие крики и ряд выстрелов.

#BREAKING: DJ at Club Lavish captured shooting on Facebook LIVE. At least 12 people were shot inside the club. @GvlCoSheriff investigating. Anyone with info is being asked to cal 23-CRIME. pic.twitter.com/faatCVr5rI — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) July 5, 2020

Вечеринка во время карантина

По словам шерифа округа Хобарта Льюиса, во время стрельбы в ночном клубе находилось несколько сотен людей. Это было прямым нарушением приказа губернатора Генри Макмастера, что ограничивает ночные клубы и любые концерты на время карантина.

Сообщается, что в клубе той ночью должен был выступать рэпер Foogiano. Запись его выступления является последним постом на инстаграм-странице клуба. Поэтому сообщений на ней больше нет.

Ночной клуб Lavish Lounge в Гринвилле – смотрите расположение на карте