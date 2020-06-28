В супермаркете Walmart города Ред Блафф, штат Калифорния, 27 июня произошла стрельба. Известно о как минимум двух погибших и четырех раненых. Всего в помещении находились 200 человек.

Стрельба в Walmart в США: что известно

Среди четырех раненых есть не только те, кто пострадал от стрелка, но и сбитый автомобилем человек. Об этом рассказали в The New York Times.

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Очевидцы сообщали о 50 – 60 выстрелах. Известно, что полиция ранила напавшего в грудь (умер ли он – в полиции не говорят) через 15 минут после начала стрельбы. О том, кто он и каковы его мотивы – пока информации нет.

Рассказы свидетелей хаотические:

Кто-то слышал крики " стреляют, стреляют ",

Кто-то видел кровь в коридорах,

А кто-то даже заметил, как в здание супермаркета врезался белый автомобиль.

" Это было безумие. Люди бежали так быстро, как могли ", – вспомнил грузчик Листер.

Заметим, это вторая стрельба за два дня – еще два человека погибли от выстрелов со стороны своего коллеги в Спрингфилде, штат Иллинойс, просто на работе на складе кофейных автоматов. Напавший также застрелился.

А 14 февраля во Сан-Антонио, штат Техас, мужчина ранил 8 человек , потому что его не пускали в бар.

Стрельба произошла в супермаркете Walmart города Ред Блафф: смотрите расположение на карте