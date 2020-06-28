У супермаркеті Walmart міста Ред Блафф, що у штаті Каліфорнія, 27 червня сталася стрілянина. Відомо про щонайменше двох загиблих та чотирьох поранених. Загалом у приміщенні перебували 200 людей.

Серед чотирьох поранених є не лише ті, хто постраждав від стрілка, а й збитий автомобілем чоловік. Про це розповіли у The New York Times.

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Очевидці повідомляли про 50 – 60 пострілів. Відомо, що поліція поранила нападника у груди (чи він помер – у поліції не кажуть) за 15 хвилин після початку стрілянини. Про те, хто він та які його мотиви – наразі інформації теж немає.

Розповіді свідків хаотичні:

Хтось чув крики " стріляють, стріляють ",

", Хтось бачив кров у коридорах .

. А хтось навіть помітив, у в будівлю супермаркету врізався білий автомобіль.

"Це було безумство. Люди втікали так швидко, як могли", – пригадав вантажник Лістер.

Зауважимо, це друга стрілянина за два дні – ще двоє людей загинули від пострілів з боку свого колеги у Спрінгфілді, що у штаті Іллінойс, просто на роботі на складі кавових автоматів. Нападник також застрелився.

А 14 лютого у Сан-Антоніо, штат Техас, чоловік поранив 8 людей, бо його не пускали до бару.