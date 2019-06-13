АМКУ може допомогти з'ясувати дійсну собівартість видобутку газу в Україні, – Козаченко

Антимонопольний комітет України, який лише за останні кілька місяців виписав штрафів більш ніж на мільярд гривень, міг би з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні, заявив президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко в матеріалі 112.ua.

За словами Козаченка, прояснення реальної вартості газу зняло б багато політичних інсинуацій з цього питання.

"Було б також непогано, якби АМКУ допоміг з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні, адже в цій сфері держава – монополіст з часткою майже 70%", – заявив Козаченко.

Також Козаченко заявив, що предметом розслідування Антимонопольного комітету має стати і різке подорожчання цибулі.

"Також ми чекаємо реакції АМКУ в питанні різкого подорожчання цибулі, яке спостерігається в останній місяць, протягом якого ціна на цибулю підстрибнула майже в три рази. Хотілося б, щоб комітет вивчив цю ситуацію: з'ясував, чи все відбувається в межах законодавства, чи мала місце змова", – сказав 112.ua Леонід Козаченко.

При цьому в матеріалі зазначається, що у рішень АМКУ завжди будуть і противники, і прихильники. Невирішених питань, через які АМКУ ще не раз стане мішенню для критики, залишається чимало. Зокрема, великі монополісти присутні в низці аграрних галузей: в секторі виробництва олії, курячого м'яса, у зерновому експорті.

Як повідомлялося раніше, у квітні Антимонопольний комітет розкрив гучну аферу щодо постачальників харчування армії. АМКУ оштрафував 22 компанії на 869,27 мільйона гривень за змову на тендерах.