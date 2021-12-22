Моторошна ситуація сталася у сім'ї Керол Херст та Дарнелла Джексона.
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Сам Дарнелл розповів, що мертву дитину знайшла його дружина. Він примчав додому і був шокований, побачивши знахідку.
Я буквально схопив пакет і відразу ж зрозумів, що там – мертва дитина. Оскільки у нас з Керол нещодавно народилася донька, я точно знав, як виглядають новонароджені,
– зазначив чоловік.
На місце прибула поліція та парамедики, які констатували смерть дитини.
Дитина була обморожена
Чоловік розповів, що дитина була у положенні плода.
Видно було, що шкіра обмерзла, на ногах був великий мороз. Я був шокований і безмовний. Я працюю в місцевому супермаркеті Herons навпроти нашого будинку, і я відразу впізнав сумку. Тоді я пішов, бо не міг залишатися вдома, і я закурив у саду, щоб заспокоїти нерви,
– згадав він.
Поліція вже затримала двох жінок віком 17 і 45 років, причетних до інциденту. Їх тримають під вартою. Деталі самого злочину поки невідомі.
Подібний випадок в Україні
- У Рівненські області раніше правоохоронці знайшли мертве немовля. Підозрюють, що його вбила 34-річна матір одразу після народження.
- Сама ж породілля стверджує, що дитина народилася вже мертвою. Одразу після пологів у неї почалася кровотеча, тому жінка звернулася в лікарню.
- У медзакладі вона запевняла, що перервала небажану вагітність самотужки. Вже згодом зізналася поліції, що народила і заховала дитину у морозилці.