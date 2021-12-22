Моторошна ситуація сталася у сім'ї Керол Херст та Дарнелла Джексона.

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Сам Дарнелл розповів, що мертву дитину знайшла його дружина. Він примчав додому і був шокований, побачивши знахідку.

Я буквально схопив пакет і відразу ж зрозумів, що там – мертва дитина. Оскільки у нас з Керол нещодавно народилася донька, я точно знав, як виглядають новонароджені,

– зазначив чоловік.

На місце прибула поліція та парамедики, які констатували смерть дитини.

Дитина була обморожена

Чоловік розповів, що дитина була у положенні плода.

Видно було, що шкіра обмерзла, на ногах був великий мороз. Я був шокований і безмовний. Я працюю в місцевому супермаркеті Herons навпроти нашого будинку, і я відразу впізнав сумку. Тоді я пішов, бо не міг залишатися вдома, і я закурив у саду, щоб заспокоїти нерви,

– згадав він.

Поліція вже затримала двох жінок віком 17 і 45 років, причетних до інциденту. Їх тримають під вартою. Деталі самого злочину поки невідомі.

Подібний випадок в Україні