Його можна буде отримати у будь-якого лікаря. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

До теми Люди помирають через стійкість до антибіотиків частіше, ніж від ВІЛ та малярії

Віктор Ляшко – глава МОЗ "У квітні антибіотики випускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Це розв'яже проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів, і головне – допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів".

Контроль за антибіотиками

Крім цього, з 1 січня 2022 року у закладах охорони здоров'я, які надають стаціонарно медичну допомогу, запровадили облік споживання антибіотиків із груп спостереження та резерву. У переліку – 29 лікарських засобів.

Ми будемо знати, які саме антибіотики призначають пацієнтам стаціонарних відділення і чому,

– зазначив Ляшко.

Стійкість інфекцій до антибіотиків: у чому проблема

Глава МОЗ підкреслив, що стійкість до антимікробних препаратів є однією із найсерйозніших загроз для здоров'я.

"На фоні пандемії ми бачимо значне зростання продажу антибактеріальних препаратів та збільшення відсотку їхнього використання у лікарнях", – сказав Ляшко.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання і застуду можна лікувати антибіотиками. Тому, як наслідок маємо неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій.

Наголошуємо! Антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями та зовсім не ефективні у боротьбі з вірусними хворобами.

Як отримати електронний рецепт