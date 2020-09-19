Арахісова паста: користь та шкода для організму
Арахісова паста вже давно має своїх прихильників по всьому світу. Її люблять як дорослі, так і діти. Про користь та шкоду – читайте у нашому матеріалі.
Паста з підсмаженого арахісу дуже популярна в англомовних країнах: Канаді, США, Австралії, Великій Британії, Південній Африці, Новій Гвінеї, Новій Зеландії, Багамах, на Філіппінах, а також в Нідерландах. Попри це, в Україні також можна знайти прихильників цього продукту, зазначає 24 канал.
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Користь від арахісової пасти
У пасті з арахісу є багато корисних компонентів, вітамінів і мінералів. До складу пасти входять: нікотинова, фолієва і пантотенова кислоти, кальцій, магній, фосфор і цинк.
Арахіс є сильним алергенним продуктом / Фото pexels
Для тих, хто полюбляє арахісову пасту, вона може покращити стан здоров'я:
- нормалізувати рівень холестерину;
- зміцнити імунітет;
- знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань;
- запобігти розвитку хвороб сечостатевої системи;
- робота жовчного міхура та печінки також може нормалізуватись;
- висока кількість антиоксидантів допоможе зберегти красу шкіри, волосся та нігтів;
- фолієва кислота допомагає у відновленні гормонального фону.
Скільки можна їсти арахісової на день?
Арахісова паста дуже калорійна, тому достатньо лише столової ложки в день. Такої кількості якраз вистачає, щоб приготувати бутерброд.
До речі, для спортсменів, які мають інтенсиві навантаження, корисно їсти арахісову пасту. У ній міститься велика кількість протеїну для швидкого та ефективного нарощування м'язів.
Кому не можна їсти арахісову пасту та чому
Попри велику користь, як і будь-який продукт, арахісова паста має свої протипоказання.
Протипоказання:
- Арахіс є сильним алергенним продуктом, тому він протипоказаний людям із алергією.
- Як ми зазначали вище, арахісова паста – калорійний продукт, тому людям, які мають порушений обмін речовин, не рекомендують споживати такий продукт.
- Вагітним бажано виключити арахіс з раціону, він може спровокувати появу астми у дитини.
- Не варто їсти пасту тим, хто схильний до артритів і артрозу.
Арахісова паста – корисна та смачна / Фото rozetka.com.ua
З чим їсти арахісову пасту
Найпопулярніша страва з арахісової пасти – це бутерброд або тости. Але крім цього, пасту можна додати до вівсяної каші замість вершкового масла.
Також арахісову пасту використовують в основі соусів для м'яса, риби або заправку до овочевого салату.