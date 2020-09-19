Арахісова паста вже давно має своїх прихильників по всьому світу. Її люблять як дорослі, так і діти. Про користь та шкоду – читайте у нашому матеріалі.

Паста з підсмаженого арахісу дуже популярна в англомовних країнах: Канаді, США, Австралії, Великій Британії, Південній Африці, Новій Гвінеї, Новій Зеландії, Багамах, на Філіппінах, а також в Нідерландах. Попри це, в Україні також можна знайти прихильників цього продукту, зазначає 24 канал.

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Користь від арахісової пасти

У пасті з арахісу є багато корисних компонентів, вітамінів і мінералів. До складу пасти входять: нікотинова, фолієва і пантотенова кислоти, кальцій, магній, фосфор і цинк.



Арахіс є сильним алергенним продуктом / Фото pexels

Для тих, хто полюбляє арахісову пасту, вона може покращити стан здоров'я:

нормалізувати рівень холестерину;

зміцнити імунітет;

знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань;

запобігти розвитку хвороб сечостатевої системи;

робота жовчного міхура та печінки також може нормалізуватись;

висока кількість антиоксидантів допоможе зберегти красу шкіри, волосся та нігтів;

фолієва кислота допомагає у відновленні гормонального фону.

Скільки можна їсти арахісової на день?

Арахісова паста дуже калорійна, тому достатньо лише столової ложки в день. Такої кількості якраз вистачає, щоб приготувати бутерброд.

До речі, для спортсменів, які мають інтенсиві навантаження, корисно їсти арахісову пасту. У ній міститься велика кількість протеїну для швидкого та ефективного нарощування м'язів.

Кому не можна їсти арахісову пасту та чому

Попри велику користь, як і будь-який продукт, арахісова паста має свої протипоказання.

Протипоказання:

Арахіс є сильним алергенним продуктом, тому він протипоказаний людям із алергією. Як ми зазначали вище, арахісова паста – калорійний продукт, тому людям, які мають порушений обмін речовин, не рекомендують споживати такий продукт. Вагітним бажано виключити арахіс з раціону, він може спровокувати появу астми у дитини. Не варто їсти пасту тим, хто схильний до артритів і артрозу.



Арахісова паста – корисна та смачна / Фото rozetka.com.ua

З чим їсти арахісову пасту

Найпопулярніша страва з арахісової пасти – це бутерброд або тости. Але крім цього, пасту можна додати до вівсяної каші замість вершкового масла.

Також арахісову пасту використовують в основі соусів для м'яса, риби або заправку до овочевого салату.