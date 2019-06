Аргентина: Теніс

Аргентина має нового кумира.

На тлі провальних виступів місцевої футбольної збірної, перемога Хуана Мартіна Дель Потро у відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів із тенісу виглядає героїчною. 20-річний тенісист, який перервав 5-річну гегемонію Федерера на US Open, відразу після повернення в Аргентину, потрапив під гарячу руку “мисливців за автографами”. Сфотографуватися із першою ракеткою Нового Cвіту на летовищі прагнули і старі, і зовсім малі. Не було відбою і від журналістів. Утім, спілкування з ними Дель Потро провів уже в зручніших умовах.Хуан Мартін Дель Потро (переможець US Open): “Я ще досі остаточно не усвідомив, що сталося. Мені важко повірити, що я виграв турнір серії Гренд Слем. US Open завжди був моїм улюбленим турніром. Коли я був ще зовсім маленьким, то перемога на US Open снилася мені найчастіше. Тепер моя мрія здійснилася. Однак амбіцій у мене ще чимало. Я хочу стати першою ракеткою світу, а для цього потрібно ще чимало працювати”.Перемога Дель Потро на відкритому чемпіонаті США стала другою в історії аргентинського чоловічого тенісу. Востаннє представник "країни срібла" тріумфував на US Open ще 32 роки тому.