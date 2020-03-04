Арсен Аваков попросив депутатів допомогти реалізувати наркотики

Під час свого звіту про роботу міністром внутрішніх справ Арсен Аваков зачепив тему наркобізнесу в Україні. Так, Аваков нагадав, що Нацполіція є найбільшим зберігачем наркотиків в Україні.

Загалом у сховищах зберігається майже 5 тонн наркотичних речовин, повідомив Аваков під час звіту. Усі ці речовини потрібно реалізувати.

Ще з виступу Авакова: Завтра відкриваємо двері медичного центру в Нових Санжарах

Обсяги вилучених наркотиків, які у нас зараз зберігаються: канабіс – 2 тонни, героїн – 1100 кілограмів, кокаїн –1100 кілограмів, амфетамін – 400 кілограмів, гашиш – 300 кілограмів і таке інше. У мене прохання до народних депутатів – визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини,

– попросив Аваков.

Наголосив у своєму звіті Арсен Аваков також про те, що 1 березня була викрита найбільша в Україні мережа інтернет-розповсюдження наркотиків. Поліцейські вилучили речовин на 110 мільйонів гривень. Вдалося вийти на усю ланку наркоділків: від лабораторії, де виготовляли і до розповсюджувачів психотропів на вулиці та в інтернеті.



Вилучені наркотики з лабораторії у Києві / фото МВС

Дізнайтеся: Чому Авакова залишать на посаді: пояснення Корнієнка

Також міністр МВС розповів, що за його керівництва відомством вдалося перекрити 40 міжнародних каналів надходження наркотиків.