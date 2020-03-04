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      Арсен Аваков попросив депутатів допомогти реалізувати наркотики

      - Читать новость на русском
      Арсен Аваков попросив депутатів допомогти реалізувати наркотики / GettyImages

      Під час свого звіту про роботу міністром внутрішніх справ Арсен Аваков зачепив тему наркобізнесу в Україні. Так, Аваков нагадав, що Нацполіція є найбільшим зберігачем наркотиків в Україні.

      Загалом у сховищах зберігається майже 5 тонн наркотичних речовин, повідомив Аваков під час звіту. Усі ці речовини потрібно реалізувати.

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      Обсяги вилучених наркотиків, які у нас зараз зберігаються: канабіс – 2 тонни, героїн – 1100 кілограмів, кокаїн –1100 кілограмів, амфетамін – 400 кілограмів, гашиш – 300 кілограмів і таке інше. У мене прохання до народних депутатів – визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини,
      – попросив Аваков.

      Наголосив у своєму звіті Арсен Аваков також про те, що 1 березня була викрита найбільша в Україні мережа інтернет-розповсюдження наркотиків. Поліцейські вилучили речовин на 110 мільйонів гривень. Вдалося вийти на усю ланку наркоділків: від лабораторії, де виготовляли і до розповсюджувачів психотропів на вулиці та в інтернеті.


      Вилучені наркотики з лабораторії у Києві / фото МВС

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      Також міністр МВС розповів, що за його керівництва відомством вдалося перекрити 40 міжнародних каналів надходження наркотиків. 

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Арсен Аваков Наркотики
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