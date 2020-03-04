Арсен Аваков попросил депутатов помочь реализовать наркотики
Во время своего отчета о работе министром внутренних дел Арсен Аваков затронул тему наркобизнеса в Украине. Так, Аваков напомнил, что Нацполиция является крупнейшим хранителем наркотиков в Украине.
В целом в хранилищах хранится около 5 тонн наркотических веществ, сообщил Аваков во время отчета. Все эти вещества нужно реализовать.
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Объемы изъятых наркотиков, которые у нас сейчас хранятся: каннабис – 2 тонны, героин – 1100 килограммов, кокаин – 1100 кг, амфетамин – 400 килограммов, гашиш – 300 килограммов и так далее. У меня просьба к народным депутатам – определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины,
– попросил Аваков.
Отметил в своем отчете Арсен Аваков также то, что 1 марта была разоблачена крупнейшая в Украине сеть интернет-распространения наркотиков. Полицейские изъяли веществ на 110 миллионов гривен. Удалось выйти на всю цепь наркодельцов: от лаборатории, где изготавливали, и до распространителей психотропов на улице и в интернете.
Изъятые наркотики из лаборатории в Киеве / фото МВД
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Также министр МВД рассказал, что при нем ведомству удалось перекрыть 40 международных каналов поступления наркотиков.