20:47
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Обезголовлене суспільне мовлення. Добкін опанував нову професію
      Вєсті.UA
      20:13, сьогодні
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Аварія судна з українцями біля берегів Туреччини: відома важлива деталь щодо вантажу корабля

      4217 Читать новость на русском
      Судно, що затонуло біля берегів Туреччини
      Судно, що затонуло біля берегів Туреччини / Фото з відкритих джерел

      Вантажне судно із українським екіпажем, яке на початку січня затонуло біля берегів Туреччини, не перевозило вугілля з окупованих територій. Таку інформацію підтвердили турецькі дипломати.

      24 канал повідомляв про те, що на Різдво корабель під панамським прапором із українським екіпажем на борту затонув біля берегів Туреччини. В результаті трагедії загинуло четверо громадян України. Вантажне судно перевозило вугілля із порту Азов, що у Ростовській області Росії до порту Самсун у Туреччині.

      Читайте також: Кому ваш міст потрібен, – командувач ВМС відповів на заяви Путіна про конфлікт на Азові

      Зараз у нас є офіційна відповідь від наших турецьких друзів, що на цьому судні не було вугілля з окупованих територій, але у нас є об'єктивна інформація, що Росія намагається експортувати вугілля з окупованих територій. Працюватимемо над тим, щоб спільно цьому перешкоджати,
      – заявив глава МЗС України Павло Клімкін на спільній прес-конференції із турецькими колегами, передає "Інтерфакс".

      За його словами, Україна і Туреччина обговорили однозначність заборони доступу турецьких суден на територію тимчасово окупованого Криму.

      Зазначимо, що у МінТОТі неодноразово вказували на судна-порушники, які Росія використовує для незаконної діяльності. Нещодавно трагічний інцидент трапився із двома кораблями під прапорами Танзанії поблизу Керченської протоки. Танкери зайнялися під час перевалки палива та погубили 11 членів екіпажів. В українському міністерстві певні: судна Росія залучала до незаконногопостачання газу в Сирію.

      Аварія українського судна біля берегів Туреччини: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Павло Клімкін МЗС України Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кремль дестабілізує Європу
      сьогодні , 20:00 Кремль дестабілізує Європу
      Ігор Лапін 686
      Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      сьогодні , 19:02 Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      Ірина Поліщук 573
      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      сьогодні , 18:00 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      Олександр Бевза 760
      Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному
      сьогодні , 17:30 Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному
      Євгенія Мазур 969
      Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      сьогодні , 17:00 Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      Артем Овдієнко 634
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук