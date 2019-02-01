Аварія судна з українцями біля берегів Туреччини: відома важлива деталь щодо вантажу корабля

Вантажне судно із українським екіпажем, яке на початку січня затонуло біля берегів Туреччини, не перевозило вугілля з окупованих територій. Таку інформацію підтвердили турецькі дипломати.

24 канал повідомляв про те, що на Різдво корабель під панамським прапором із українським екіпажем на борту затонув біля берегів Туреччини. В результаті трагедії загинуло четверо громадян України. Вантажне судно перевозило вугілля із порту Азов, що у Ростовській області Росії до порту Самсун у Туреччині.

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Зараз у нас є офіційна відповідь від наших турецьких друзів, що на цьому судні не було вугілля з окупованих територій, але у нас є об'єктивна інформація, що Росія намагається експортувати вугілля з окупованих територій. Працюватимемо над тим, щоб спільно цьому перешкоджати,

– заявив глава МЗС України Павло Клімкін на спільній прес-конференції із турецькими колегами, передає "Інтерфакс".

За його словами, Україна і Туреччина обговорили однозначність заборони доступу турецьких суден на територію тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що у МінТОТі неодноразово вказували на судна-порушники, які Росія використовує для незаконної діяльності. Нещодавно трагічний інцидент трапився із двома кораблями під прапорами Танзанії поблизу Керченської протоки. Танкери зайнялися під час перевалки палива та погубили 11 членів екіпажів. В українському міністерстві певні: судна Росія залучала до незаконногопостачання газу в Сирію.