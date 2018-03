Криза додає роботи регулюючим органам США.

Американська комісія з цінних паперів та бірж спільно з прокуратурою розпочала розслідування проти найбільшого банку держави. Регулятор підозрює Bank of America в порушенні закону щодо розкриття важливої інформації акціонерам компанії. Точніше мова йде про замовчування виплат бонусів в фінустанові Merrill Lynch, яку Bank of America купив наприкінці минулого року. Нагадаємо, в збанкрутілому інвестбанку працівникам за підсумками минулого року нарахували 3,6 млрд. дол. В Комісії з цінних паперів та бірж США повідомили, що продовжують вивчати ситуацію з Bank of America та Merrill Lynch. Однак, досі не можуть дійти висновку чи дійсно Bank of America був зобов’язаний розкривати інформацію про виплату бонусів в Merrill Lynch фактично ще до закриття угоди зі злиття фінустанов. Окремі акціонери найбільшого в США банку вже подали позови за цим фактом. Якщо розслідування встановить, що порушення закону збоку Bank of America мало місце, на банк очікує покарання.