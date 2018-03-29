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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Батьки загиблих в одеському таборі поховали своїх дітей – експертиза

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Могила загиблої Соні Мазур
Могила загиблої Соні Мазур / 24 Канал

Рідні загиблих у таборі "Вікторія" поховали саме своїх дітей. Це підтвердила повторна експертиза, яку проводили у Харкові.

На ексгумації та додатковій перевірці наполягали батьки Соні Мазур. Бо перед відпочинком у дитячому таборі - дівчинці видалили кілька зубів.

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Проте в описі тіла загиблої, котре видали батькам перед похованням, було вказана інша кількість. Проте повторна експертиза не виявила помилок під час ідентифікації. Найближчим часом тіла знову поховають.

"Ці переживання. Не передати, що сталося. Ми до кінця будемо ходити з цим тягарем", – зазначила бабуся загиблої дівчинки Наталя Мазур.

Нагадаємо, пожежа в таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула в ніч на 16 вересня. З табору було евакуйовано 42 дитини, проте двоє дітей загинули, ще троє дітей госпіталізовані (вони вистрибнули з вікна палаючої будівлі). Окрім того, одна дитина розшукується. Зниклу з табору дівчинку звуть Сніжана Арпєнтій.

Ймовірною причиною загоряння називають коротке замикання. Кілька дітей розповіли, що бачили, як іскрила електропроводка.

Поліція Одеської області розпочала розслідування за фактом пожежі в таборі "Вікторія".

Теги: Новини України Пожежа в таборі Одеси Діти
Джерело: 24 Канал
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